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Распространение нового коронавируса
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В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции
2020-06-09T16:21
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А что другим способом заработать денежки проблематично в Крыму ,они там работать не пробовали?
51
Для Украины обсервация пожизненная.
44
10
республика крым
РИА Новости
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353
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572615501_0:183:3072:1911_1200x0_80_0_0_70b93f4e64d846775601e4c0fbb4083b.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика крым, общество

В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции

15:13 09.06.2020 (обновлено: 16:21 09.06.2020)
30506
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на набережной в Ялте
Девушка на набережной в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательную обсервацию для приезжих отменят в Крыму с 15 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".
Однако для приезжающих из-за рубежа, в том числе с территории Украины, обсервация сохраняется, добавил он.
Ранее глава республики распорядился открыть все санатории и гостиницы. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт — с 18 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
977101818
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
Популярные комментарии
А что другим способом заработать денежки проблематично в Крыму ,они там работать не пробовали?
9 июня, 16:11
Cт Прапор СССР
92032116
Для Украины обсервация пожизненная.
9 июня, 16:07
Cт Прапор СССР
3910022
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