https://ria.ru/20200609/1572692990.html
В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции
2020-06-09T15:13
2020-06-09T16:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика крым
общество
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Cт Прапор СССР
А что другим способом заработать денежки проблематично в Крыму ,они там работать не пробовали?
51
Cт Прапор СССР
Для Украины обсервация пожизненная.
44
10
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости.
Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательную обсервацию для приезжих отменят в Крыму с 15 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов
в соцсети "ВКонтакте"
.
Однако для приезжающих из-за рубежа, в том числе с территории Украины, обсервация сохраняется, добавил он.
Ранее глава республики распорядился открыть все санатории и гостиницы. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт — с 18 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.