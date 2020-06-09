В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции

Однако для приезжающих из-за рубежа, в том числе с территории Украины, обсервация сохраняется, добавил он.

Ранее глава республики распорядился открыть все санатории и гостиницы. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт — с 18 мая.