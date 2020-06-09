Путин поздравил Сбербанк со званием лучшего в части акционерной стоимости

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом, председателем правления Сбербанка РФ Германом Грефом

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансового учреждения лучшим мировым банком по созданию акционерной стоимости. По словам российского лидера, это объективная оценка.

В начале беседы Путин отметил, что перед российскими финансовыми учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач, но Греф с ними справляется.

Греф не просто банкир. Он, как сказал Путин, определяет финансово-политическое настроение в России pic.twitter.com/k1PZCQnXyT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 9, 2020

Греф в ходе рабочей встречи с президентом заявил, что Сбербанк в этом году был признан "лучшим банком мира за последние пять лет с точки зрения создания акционерной стоимости". "Мы вошли в десятку всех компаний мира по созданию акционерной стоимости", - сказал он.

"Герман Оскарович, я поздравляю вас, всех сотрудников Сбербанка России с этим результатом. Это объективная оценка того, что вами сделано. Но самую главную оценку дают ваши клиенты внутри страны, за рубежом, те, кто обслуживается в ваших "дочках" зарубежных", - сказал Путин.

Также глава государства отметил, что знает, что основным финансовым учреждениям России, в том числе Сбербанку, приходится непросто при решении задач сегодняшнего дня. "Но вы и сами об этом сказали, наши финансовые учреждения при поддержке финансовых властей, прежде всего Центробанка, отчасти правительства РФ, в целом работают эффективно, ритмично", - отметил президент.

Путин добавил, что финансовые организации работают, демонстрируя самые лучшие образцы финансовой дисциплины, организации, административных режимов. "Это такая очень взвешенная, спокойная, я бы сказал даже - несколько консервативная, но надежная работа финансовой системы в целом и основных финансовых учреждений", - отметил он.

По его словам, Сбербанк обслуживает большое количество предприятий самых разных отраслей. От того, как это делает банк, зависит финансовое самочувствие компаний, сказал Путин.

"Но и, конечно, работа с гражданами. Не только по ипотеке, но и по потребительским кредитам. Самая большая сеть у Сбербанка и, конечно, от того, как вы выполняете свои функции, свои задачи, в значительной степени зависит и в прямом смысле этого слова финансово-политическое настроение людей", - заявил Путин.