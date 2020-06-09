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Путин поздравил Сбербанк со званием лучшего в части акционерной стоимости
2020-06-09T17:47
владимир путин
герман греф
сбербанк россии
экономика
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https://ria.ru/20200519/1571680420.html
Здорово! И мы поздравляем Грефа и всю его высоко профессиональную команду. Молодцы!
29
Ну теперь окрылённый этот банкир возьмётся за образование с удвоенной силой . То есть убьёт его полностью .
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60
владимир путин, герман греф, сбербанк россии, экономика

Путин поздравил Сбербанк со званием лучшего в части акционерной стоимости

15:11 09.06.2020 (обновлено: 17:47 09.06.2020)
5204
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом, председателем правления Сбербанка РФ Германом Грефом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом, председателем правления Сбербанка РФ Германом Грефом
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансового учреждения лучшим мировым банком по созданию акционерной стоимости. По словам российского лидера, это объективная оценка.
В начале беседы Путин отметил, что перед российскими финансовыми учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач, но Греф с ними справляется.
Греф в ходе рабочей встречи с президентом заявил, что Сбербанк в этом году был признан "лучшим банком мира за последние пять лет с точки зрения создания акционерной стоимости". "Мы вошли в десятку всех компаний мира по созданию акционерной стоимости", - сказал он.
"Герман Оскарович, я поздравляю вас, всех сотрудников Сбербанка России с этим результатом. Это объективная оценка того, что вами сделано. Но самую главную оценку дают ваши клиенты внутри страны, за рубежом, те, кто обслуживается в ваших "дочках" зарубежных", - сказал Путин.
Также глава государства отметил, что знает, что основным финансовым учреждениям России, в том числе Сбербанку, приходится непросто при решении задач сегодняшнего дня. "Но вы и сами об этом сказали, наши финансовые учреждения при поддержке финансовых властей, прежде всего Центробанка, отчасти правительства РФ, в целом работают эффективно, ритмично", - отметил президент.
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
19 мая, 15:28
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Путин добавил, что финансовые организации работают, демонстрируя самые лучшие образцы финансовой дисциплины, организации, административных режимов. "Это такая очень взвешенная, спокойная, я бы сказал даже - несколько консервативная, но надежная работа финансовой системы в целом и основных финансовых учреждений", - отметил он.
По его словам, Сбербанк обслуживает большое количество предприятий самых разных отраслей. От того, как это делает банк, зависит финансовое самочувствие компаний, сказал Путин.
"Но и, конечно, работа с гражданами. Не только по ипотеке, но и по потребительским кредитам. Самая большая сеть у Сбербанка и, конечно, от того, как вы выполняете свои функции, свои задачи, в значительной степени зависит и в прямом смысле этого слова финансово-политическое настроение людей", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что очень многое зависит от того, как встречают и провожают в банке, какие сервисы предоставляют, с каким качеством с людьми работают.
321020472
Обсудить 8
Владимир ПутинГерман ГрефСбербанк РоссииЭкономика
Популярные комментарии
Здорово! И мы поздравляем Грефа и всю его высоко профессиональную команду. Молодцы!
9 июня, 15:29
lyuda.terenteva.55
6300020
Ну теперь окрылённый этот банкир возьмётся за образование с удвоенной силой . То есть убьёт его полностью .
9 июня, 15:16
ppavelsmetkin
1910007
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