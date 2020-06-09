Ростуризм назвал цену пакетных туров по России летом

"Мы находимся в постоянном контакте с авиакомпаниями, отельерами, туроператорами и субъектами, для того чтобы сформировать интересные, доступные пакетные предложения для россиян", — сказала Догузова.

"Мы продолжаем работу по формированию новых доступных предложений и надеемся на то, что удастся запустить еще хотя бы десяток интересных пакетных предложений для наших граждан и делать все возможное, чтобы россияне как можно более комфортно, безопасно, интересно и доступно смогли отдохнуть на территории нашей страны", — резюмировала Догузова.