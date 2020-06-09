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Ростуризм назвал цену пакетных туров по России летом
2020-06-09T15:37
туризм
байкал
михаил мишустин
туризм
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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Ростуризм назвал цену пакетных туров по России летом

15:30 09.06.2020 (обновлено: 15:37 09.06.2020)
697
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму приняло активное участие в формировании новых доступных пакетных туров по России, где комплексная стоимость путешествия начинается от 10 тысяч рублей за недельный пакет на одного человека, заявила в интернет-обращении глава ведомства Зарина Догузова.
Комментируя итоги совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, посвященного развитию туризма, она отметила, что одной из ключевых задач Ростуризма на это лето остается запуск новых доступных маршрутов и направлений для граждан РФ, помимо традиционного юга России.
"Мы находимся в постоянном контакте с авиакомпаниями, отельерами, туроператорами и субъектами, для того чтобы сформировать интересные, доступные пакетные предложения для россиян", — сказала Догузова.
По словам чиновницы, уже сейчас есть договоренность о первом запуске чартерной перевозки в Калининградскую область начиная с июля.
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"Цены будут начинаться от 10 тысяч рублей за недельный отдых на одного человека. Мы договорились о запуске чартеров в Республику Бурятия, на озеро Байкал. Там стоимость будет начинаться от 30 тысяч рублей за недельный тур", — продолжила глава Ростуризма.
Она сообщила о первом варианте запуска чартеров в Республику Хакасия, где цены пакетного тура будут начинаться от 35 тысяч рублей за неделю на человека. Станет доступнее и Республика Алтай, куда можно будет отправиться по цене от 25 тысяч рублей на недельный отдых на одного человека. При этом в стоимость тура будут входить проживание в гостинице, перелет и экскурсионная программа на выбор.
"Мы продолжаем работу по формированию новых доступных предложений и надеемся на то, что удастся запустить еще хотя бы десяток интересных пакетных предложений для наших граждан и делать все возможное, чтобы россияне как можно более комфортно, безопасно, интересно и доступно смогли отдохнуть на территории нашей страны", — резюмировала Догузова.
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ТуризмТуризмБайкалМихаил МишустинЗарина ДогузоваНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Республика АлтайКалининградская областьРеспублика Хакасия
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