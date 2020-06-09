Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200609/1572691587.html
Ученые выявили шесть основных разновидностей коронавируса
2020-06-09T15:12
ближний восток
открытия - риа наука
воз
европа
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1200x0_80_0_0_d58e38b65bf8edf4dbc48c3ce69d74e4.jpg
https://ria.ru/20200608/1572645408.html
1
ближний восток
европа
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572691587.html?chat_room_id=1572691587
Новости
ru-RU
4392
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1200x0_80_0_0_d58e38b65bf8edf4dbc48c3ce69d74e4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_325:0:3056:2048_1200x0_80_0_0_29e72114ff81478748e182791f3ca357.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:469:1533:2002_1200x0_80_0_0_c507285523c9ec8c3f146e036e635f39.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ближний восток, открытия - риа наука, воз, европа, сша, коронавирус covid-19, общество

Ученые выявили шесть основных разновидностей коронавируса

15:05 09.06.2020 (обновлено: 15:12 09.06.2020)
4392
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американские ученые выявили шесть основных групп SARS-СoV-2, в настоящий момент циркулирующих в мире, сообщается в исследовании, опубликованном на ресурсе bioRxiv.
Отмечается, что с начала пандемии SARS-CoV-2 в мире геном вируса мутировал настолько, что в настоящий момент можно выявить и отследить его разновидности. Определение клональных групп необходимо для того, чтобы понять как вирус будет распространяться в дальнейшем и выявить его возможные мутации, которые могут быть еще опаснее.
Медицинские маски
8 июня, 18:22Распространение нового коронавируса
Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19
Исследователи из США разработали алгоритм, позволяющий быстро выделить последовательности геномов, и использовали его для изучения более 10 тысяч образцов SARS-СoV-2 из разных регионов мира.
"Использование данного метода позволило нам объединить типы последовательностей (геномов - ред.) в четко обособленные клональные группы … Анализ 10 422 образцов SARS-CoV-2 выявил шесть основных клональных групп, циркулирующих в мире", - говорится в статье.
При этом отмечается, что присутствие геномов, присущих той или иной разновидности, тесно связано с географическими факторами. К примеру, геномы группы CC256 наиболее распространены в США, CC258 - в США и Европе, а CC800 - на Ближнем Востоке.
Отмечается, что данный алгоритм может использоваться для отслеживания возможных мутаций и вероятного происхождения любого вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
475000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаБлижний ВостокОткрытия - РИА НаукаВОЗЕвропаСШАКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Вторая волна COVID-19 в Британии будет намного сильнее, заявили ученые
Страны мира. Греция
Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В Китае раскритиковали заявления о распространении COVID-19 прошлым летом
Девушка измеряет объем талии
В Роскачестве рассказали, как избавиться от лишнего веса после карантина
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Работа винного бутика в Москве
Себе не хозяйка. Почему женщины более восприимчивы к алкоголю
Девушка слушает музыку
Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции
Подкаст Это надолго: как приучить детей убирать за собой
Подкаст "Это надолго": как приучить детей убирать за собой
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
Военнослужащим Росгвардии могут дать право на продовольственный паек
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
В РПЦ надеются на покаяние актера Ефремова после смертельного ДТП
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
Президент РФ Владимир Путин
У Путина на вторник нет планов общения с Эрдоганом, заявил Песков
Пляж в Турции
В Турции рассказали, когда ждут первых туристов из России
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о созданной в Германии в 1945 году группе войск СССР
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния