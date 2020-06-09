Ученые выявили шесть основных разновидностей коронавируса

Отмечается, что с начала пандемии SARS-CoV-2 в мире геном вируса мутировал настолько, что в настоящий момент можно выявить и отследить его разновидности. Определение клональных групп необходимо для того, чтобы понять как вирус будет распространяться в дальнейшем и выявить его возможные мутации, которые могут быть еще опаснее.