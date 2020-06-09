https://ria.ru/20200609/1572691587.html
Ученые выявили шесть основных разновидностей коронавируса
2020-06-09T15:05
2020-06-09T15:12
ближний восток
открытия - риа наука
воз
европа
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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ближний восток, открытия - риа наука, воз, европа, сша, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Американские ученые выявили шесть основных групп SARS-СoV-2, в настоящий момент циркулирующих в мире, сообщается в исследовании, опубликованном на ресурсе bioRxiv
.
Отмечается, что с начала пандемии SARS-CoV-2 в мире геном вируса мутировал настолько, что в настоящий момент можно выявить и отследить его разновидности. Определение клональных групп необходимо для того, чтобы понять как вирус будет распространяться в дальнейшем и выявить его возможные мутации, которые могут быть еще опаснее.
Исследователи из США
разработали алгоритм, позволяющий быстро выделить последовательности геномов, и использовали его для изучения более 10 тысяч образцов SARS-СoV-2 из разных регионов мира.
"Использование данного метода позволило нам объединить типы последовательностей (геномов - ред.) в четко обособленные клональные группы … Анализ 10 422 образцов SARS-CoV-2 выявил шесть основных клональных групп, циркулирующих в мире", - говорится в статье.
При этом отмечается, что присутствие геномов, присущих той или иной разновидности, тесно связано с географическими факторами. К примеру, геномы группы CC256 наиболее распространены в США, CC258 - в США и Европе
, а CC800 - на Ближнем Востоке
.
Отмечается, что данный алгоритм может использоваться для отслеживания возможных мутаций и вероятного происхождения любого вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции
COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.