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Религия и мировоззрение
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Горячая линия РПЦ по коронавирусу в Москве приняла 12,5 тысячи звонков
2020-06-09T15:06
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Горячая линия РПЦ по коронавирусу в Москве приняла 12,5 тысячи звонков

15:03 09.06.2020 (обновлено: 15:06 09.06.2020)
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© Фото : Татьяна Перец, фото предоставлено Православной службой помощи "Милосердие"Богослужение в храме Инфекционной клинической больницы №2 Москвы
Богослужение в храме Инфекционной клинической больницы №2 Москвы
© Фото : Татьяна Перец, фото предоставлено Православной службой помощи "Милосердие"
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Горячая линия (ранее горячая линия службы помощи "Милосердие", позже – штаба по борьбе с COVID-19) приняла 12,5 тысячи звонков с просьбами о помощи, заявила во вторник во время онлайн-пресс-конференции руководитель московского церковного штаба помощи в период коронавируса и отдела благотворительных программ православной службы помощи "Милосердие" Анна Белавина.
"С 12 марта горячая линия приняла 12,5 тысячи звонков. Нам пришлось взять новых операторов. Если раньше работало два оператора в смену, то теперь четыре оператора в смену, и в часы пик подключаются дополнительные операторы и помогают добровольцы", - сказала Белавина.
По ее словам, основные просьбы, которые принимают специалисты горячей линии, связаны с продуктовой помощью: получение бесплатных продуктовых наборов для нуждающихся и доставка продуктов для тех, кто на самоизоляции.
"Также есть духовные вопросы к священникам, (просьбы - ред.) о юридической помощи, обращения в нашу патронажную службу для ухода за тяжелобольными людьми", - рассказала Белавина. От многодетных семей поступают запросы о финансовой помощи – особенно в случаях, когда семья из-за эпидемии теряла кормильца, уточнила представитель "Милосердия". Также она рассказала, что обычные для волонтеров запросы – уборка в квартире и приготовление пищи – пока не принимают.
Сотрудница службы Милосердие на богослужении в храме ИКБ №2
3 июня, 23:11Религия и мировоззрение
РПЦ: в Москве увеличилось число запросов на помощь в службу "Милосердие"
Московской области люди нуждались в помощи больше, чем в столице. Мы возили туда продукты", - подытожила Белавина.
Одиннадцатого апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви. Храмы Русской православной церкви в Москве открыли двери для верующих 6 июня. Богослужения проводятся при соблюдении санитарных мер, разработанных Роспотребнадзором.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеПравославная служба помощи "Милосердие"Русская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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