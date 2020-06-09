В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Крыму, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательная обсервация для приезжающих в республику россиян отменяются с 15 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"С 15-го июня на территории республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, отменяется обязательная обсервация всех приезжающих в Крым граждан России, она сохранится исключительно для приезжающих из-за границы. "С 15-го июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины", - сообщил Аксенов.
Ранее Аксенов распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы республики. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт – с 18 мая.
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