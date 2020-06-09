В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции

Ранее Аксенов распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы республики. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт – с 18 мая.