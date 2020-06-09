Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200609/1572690926.html
В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции
2020-06-09T15:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572615493_0:29:3072:1757_1200x0_80_0_0_316b06ff4cf6a8f099a70f94331c919f.jpg
россия
республика крым
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572690926.html?chat_room_id=1572690926
Новости
ru-RU
5466
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572615493_0:29:3072:1757_1200x0_80_0_0_316b06ff4cf6a8f099a70f94331c919f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572615493_168:0:2899:2048_1200x0_80_0_0_41bd71290a686adce2af0674dc396f7d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572615493_509:0:2557:2048_1200x0_80_0_0_d7052a44b01eb0b6e9c82cfc52382ceb.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции

15:00 09.06.2020 (обновлено: 15:34 09.06.2020)
5466
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Крыму, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательная обсервация для приезжающих в республику россиян отменяются с 15 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"С 15-го июня на территории республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, отменяется обязательная обсервация всех приезжающих в Крым граждан России, она сохранится исключительно для приезжающих из-за границы. "С 15-го июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины", - сообщил Аксенов.
Ранее Аксенов распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы республики. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт – с 18 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
520003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
Рекомендуем
Пляж в Турции
В Турции рассказали, когда ждут первых туристов из России
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Девушка на набережной в Ялте
В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции
Туристы
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Глава Севастополя поручил отменить режим обсервации для приезжих
Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
Крым с 1 июля откроется для туристов
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
Военнослужащим Росгвардии могут дать право на продовольственный паек
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Краснодарский край планирует оказаться в пятерке лидеров по экспорту
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путина пригласили на открытие мемориала "Самбекские высоты"
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса
В Хабаровском крае началось исследование иммунитета к COVID-19 у жителей
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
Актер Михаил Ефремов
К Михаилу Ефремову приехала бригада психиатров, сообщают СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о созданной в Германии в 1945 году группе войск СССР
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния