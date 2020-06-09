В Архангельске прохожий с оружием напал на бригаду скорой помощи

МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Прохожий с пистолетом в руках напал на фельдшера скорой помощи, требуя обезболивающее, в ночь на вторник во дворе дома в центре Прохожий с пистолетом в руках напал на фельдшера скорой помощи, требуя обезболивающее, в ночь на вторник во дворе дома в центре Архангельска , сообщили в минздраве Архангельской области

"Как пояснила главный врач Архангельской областной клинической станции скорой медицинской помощи Валентина Низовцева, бригада в составе врача и фельдшера оказывала экстренную помощь пациентке, находящейся в очень тяжелом состоянии. Женщина была перенесена в автомобиль "скорой", где медики проводили реанимационные действия, в частности, интубацию трахеи, чтобы подготовить больную к экстренной госпитализации", - говорится в сообщении.

Как рассказали медики, в этот момент в машину постучал прохожий, дверь открыли, потому что должен был подойти сын пациентки. Мужчина направил пистолет в живот фельдшеру и потребовал выдать ему обезболивающее.

Отмечается, что в результате произошла потасовка. С помощью тревожной кнопки сотрудники "скорой" вызвали наряд Росгвардии , который прибыл уже через несколько минут и нейтрализовал нападавшего.

"Благодаря слаженным действиям фельдшерской бригады и оперативности Росгвардии медицинская помощь медикам не понадобилась. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело", - пояснили в минздраве.