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В Архангельске прохожий с оружием напал на бригаду скорой помощи
2020-06-09T14:55
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
архангельская область
архангельск
происшествия
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), архангельская область, архангельск, происшествия

В Архангельске прохожий с оружием напал на бригаду скорой помощи

14:55 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Прохожий с пистолетом в руках напал на фельдшера скорой помощи, требуя обезболивающее, в ночь на вторник во дворе дома в центре Архангельска, сообщили в минздраве Архангельской области.
"Как пояснила главный врач Архангельской областной клинической станции скорой медицинской помощи Валентина Низовцева, бригада в составе врача и фельдшера оказывала экстренную помощь пациентке, находящейся в очень тяжелом состоянии. Женщина была перенесена в автомобиль "скорой", где медики проводили реанимационные действия, в частности, интубацию трахеи, чтобы подготовить больную к экстренной госпитализации", - говорится в сообщении.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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Как рассказали медики, в этот момент в машину постучал прохожий, дверь открыли, потому что должен был подойти сын пациентки. Мужчина направил пистолет в живот фельдшеру и потребовал выдать ему обезболивающее.
Отмечается, что в результате произошла потасовка. С помощью тревожной кнопки сотрудники "скорой" вызвали наряд Росгвардии, который прибыл уже через несколько минут и нейтрализовал нападавшего.
"Благодаря слаженным действиям фельдшерской бригады и оперативности Росгвардии медицинская помощь медикам не понадобилась. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело", - пояснили в минздраве.
Как пояснила Низовцева, сегодня все бригады "скорой" оснащены тревожными кнопками, они есть и на телефонах, и на планшетах сотрудников. "Спецбригады Росгвардии патрулируют районы и приезжают очень быстро. Сейчас, к счастью, нападения на медиков стали редкими, но хочется, чтобы их не было совсем, чтобы люди понимали: скорая помощь находится под защитой всех служб, безнаказанным никто не останется", - отметила главврач областной СМП.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Архангельская областьАрхангельскПроисшествия
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