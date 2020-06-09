Президент Румынии считает, что нужно продлить режим повышенной готовности

По словам президента, граждане должны и впредь соблюдать социальную дистанцию, носить маски в транспорте и закрытых общественных местах, соблюдать гигиенические нормы и избегать мест скопления народа.

Ранее власти страны сообщали о 20749 случаях заражения, 1345 из которых стали летальными. В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.