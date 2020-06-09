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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200609/1572689279.html
Президент Румынии считает, что нужно продлить режим повышенной готовности
2020-06-09T14:50
распространение нового коронавируса
людовик орбан
коронавирус covid-19
коронавирусы
клаус йоханнис
воз
румыния
в мире
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Президент Румынии считает, что нужно продлить режим повышенной готовности

14:50 09.06.2020
86
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге во вторник заявил, что считает необходимым продлить режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения коронавируса.
"Мы считаем, что нужно продлить режим повышенной готовности, хотя при этом будут действовать меньше ограничений. Правительство обсудит этот вопрос, я обращаюсь к парламенту, который должен обсудить продление режима, прошу их быть ответственными и поддержать кабмин", - заявил Йоханнис после рабочего совещания с премьером Людовиком Орбаном.
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По словам президента, граждане должны и впредь соблюдать социальную дистанцию, носить маски в транспорте и закрытых общественных местах, соблюдать гигиенические нормы и избегать мест скопления народа.
Ранее власти страны сообщали о 20749 случаях заражения, 1345 из которых стали летальными. В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЛюдовик ОрбанКоронавирус COVID-19КоронавирусыКлаус ЙоханнисВОЗРумынияВ мире
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