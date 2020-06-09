https://ria.ru/20200609/1572689068.html
Путин поддержит Голубева на выборах губернатора Ростовской области
2020-06-09T14:47
2020-06-09T14:52
василий голубев
владимир путин
ростовская область
политика
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Александр
А почему не спросили у Голубя, сколько его подчиненные украли денег при строительстве стадиона? За 10 лет построили аэропорт и стадион, и то не благодаря местной власти, а за счет федерального центра. Может хватит, поруководил 10 лет, пора и честь знать...
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ростовская область
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василий голубев, владимир путин, ростовская область, политика
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что поддержит Василия Голубева
на выборах губернатора Ростовской области
.
Голубев во время встречи с президентом по видеосвязи отметил, что срок его полномочий на посту губернатора истекает в сентябре 2020 года, и попросил поддержать его выдвижение на следующий срок. Он пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.
"Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов", - ответил Путин.
"Спасибо вам за поддержку, Владимир Владимирович", - ответил Голубев.
Голубев руководит регионом десять лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на пять лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.