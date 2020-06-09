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Путин поддержит Голубева на выборах губернатора Ростовской области
2020-06-09T14:52
василий голубев
владимир путин
ростовская область
политика
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https://ria.ru/20200609/1572688941.html
А почему не спросили у Голубя, сколько его подчиненные украли денег при строительстве стадиона? За 10 лет построили аэропорт и стадион, и то не благодаря местной власти, а за счет федерального центра. Может хватит, поруководил 10 лет, пора и честь знать...
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ростовская область
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60
василий голубев, владимир путин, ростовская область, политика

Путин поддержит Голубева на выборах губернатора Ростовской области

14:47 09.06.2020 (обновлено: 14:52 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит Василия Голубева на выборах губернатора Ростовской области.
Голубев во время встречи с президентом по видеосвязи отметил, что срок его полномочий на посту губернатора истекает в сентябре 2020 года, и попросил поддержать его выдвижение на следующий срок. Он пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.
"Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов", - ответил Путин.
"Спасибо вам за поддержку, Владимир Владимирович", - ответил Голубев.
Голубев руководит регионом десять лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на пять лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.
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Обсудить 3
Василий ГолубевВладимир ПутинРостовская областьПолитика
Популярные комментарии
А почему не спросили у Голубя, сколько его подчиненные украли денег при строительстве стадиона? За 10 лет построили аэропорт и стадион, и то не благодаря местной власти, а за счет федерального центра. Может хватит, поруководил 10 лет, пора и честь знать...
9 июня, 16:54
ААлександр
1100100
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