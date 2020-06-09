Путин поддержит Голубева на выборах губернатора Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым

Голубев во время встречи с президентом по видеосвязи отметил, что срок его полномочий на посту губернатора истекает в сентябре 2020 года, и попросил поддержать его выдвижение на следующий срок. Он пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.

"Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов", - ответил Путин.

"Спасибо вам за поддержку, Владимир Владимирович", - ответил Голубев.