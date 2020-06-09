На Кубани в период пандемии заключили пять инвестсоглашений

КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Кореновский район Краснодарского края заключил с инвесторами в период пандемии пять инвестсоглашений в сфере АПК и пищевой промышленности, их общая сумма составила 2 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.

Уточняется, что договоренность о реализации инвестпроектов была достигнута между администрацией муниципалитета и инвесторами в течение последних трех месяцев. "Общая сумма всех пяти соглашений составила 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

По данным краевых властей, одно из соглашений касается строительства фермы по выращиванию в искусственных прудах австралийского красноклешневого рака в хуторе Пролетарский. На его полную реализацию потребуется 1 год, будет создано 15 новых рабочих мест. В рамках другого соглашения планируется строительство помещений кореновского молочно-консервного комбината. Проект требует вложений на сумму 600 миллионов рублей. Инвестор построит ангары и расширит складские помещения при планируемом увеличении объема производимой продукции.

Кроме того, между инвесторами и администрацией Кореновского района были заключены еще три соглашения о модернизации производственных комплексов компаний пищевой промышленности и строительству оросительных систем в овощеводческих хозяйствах.

"Работа с инвесторами в период распространения вируса не останавливалась. Взаимодействие в новых условиях было налажено. Инвесторы скрепляли свои намерения подписями, не покидая территорий муниципалитетов. Все инвестпроекты, а их в крае порядка 600 на сумму 1,3 триллиона рублей, продолжают реализовываться", – отметил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

По данным руководства региона, всего в крае с начала 2020 года подписано 98 протоколов о намерениях на сумму 33,2 миллиарда рублей.