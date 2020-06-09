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Юмашева перешла в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
2020-06-09T14:46
россия
инга юмашева
казбек тайсаев
госдума рф
вячеслав никонов
политика
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россия, инга юмашева, казбек тайсаев, госдума рф, вячеслав никонов, политика

Юмашева перешла в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

14:46 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Инга Юмашева
Депутат Инга Юмашева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Инга Юмашева. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о переходе депутата Инги Юмашевой из комитета Госдумы по международным делам в комитет по вопросам семьи, женщин и детей.
Ранее в беседе с РИА Новости Юмашева объяснила решение уйти с поста координатора группы по связям с парламентом США, а также перейти в другой комитет ГД желанием переключиться с темы российско-американских отношений на семейную проблематику. Однако она отметила, что останется членом группы Госдумы по связям с парламентом США.
Кроме того, депутатская группа по связям с парламентом США поддержала кандидатуру главы комитета ГД по образованию и науке Вячеслава Никонова на должность ее координатора. Об этом РИА Новости рассказал член группы, депутат Казбек Тайсаев. Сейчас должность координатора группы занимает Юмашева.
Инга Юмашева
26 мая, 12:47
Юмашева решила перейти в комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей
1210010
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РоссияИнга ЮмашеваКазбек ТайсаевГосдума РФВячеслав НиконовПолитика
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