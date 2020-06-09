Юмашева перешла в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о переходе депутата Инги Юмашевой из комитета Госдумы по международным делам в комитет по вопросам семьи, женщин и детей.
Ранее в беседе с РИА Новости Юмашева объяснила решение уйти с поста координатора группы по связям с парламентом США, а также перейти в другой комитет ГД желанием переключиться с темы российско-американских отношений на семейную проблематику. Однако она отметила, что останется членом группы Госдумы по связям с парламентом США.
Кроме того, депутатская группа по связям с парламентом США поддержала кандидатуру главы комитета ГД по образованию и науке Вячеслава Никонова на должность ее координатора. Об этом РИА Новости рассказал член группы, депутат Казбек Тайсаев. Сейчас должность координатора группы занимает Юмашева.