Ростовский губернатор попросил у Путина 400 миллионов рублей для больницы

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил президента РФ Владимира Путина выделить до 400 миллионов рублей на оснащение спецтехникой инфекционной больницы, которую планируют построить в регионе до конца года.
В ходе встречи с президентом, которая прошла во вторник к режиме видеоконференции, Голубев рассказал, что в Ростовской области пока нет ни одной специализированной инфекционной больницы - все инфекционные отделения являются структурными подразделениями других многопрофильных медучреждений. Срок ввода в эксплуатацию инфекционной больницы в Ростове-на-Дону - конец 2020 года.
"На эти цели в областном бюджете мы запланировали, эти деньги есть в наличии - 2,6 миллиарда рублей. Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам с просьбой поддержать нашу инициативу и поручить правительству РФ рассмотреть возможность выделения финансовых средств на оснащение специализированной инфекционной больницы необходимым медицинским оборудованием. Мы оцениваем объем финансирования средств для этого до 400 миллионов рублей", - обратился Голубев к Путину.