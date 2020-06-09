Ростовский губернатор попросил у Путина 400 миллионов рублей для больницы

"На эти цели в областном бюджете мы запланировали, эти деньги есть в наличии - 2,6 миллиарда рублей. Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам с просьбой поддержать нашу инициативу и поручить правительству РФ рассмотреть возможность выделения финансовых средств на оснащение специализированной инфекционной больницы необходимым медицинским оборудованием. Мы оцениваем объем финансирования средств для этого до 400 миллионов рублей", - обратился Голубев к Путину.