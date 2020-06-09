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Ростовский губернатор попросил у Путина 400 миллионов рублей для больницы
2020-06-09T14:46
здоровье - общество
василий голубев
владимир путин
ростовская область
ростов-на-дону
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здоровье - общество, василий голубев, владимир путин, ростовская область, ростов-на-дону

Ростовский губернатор попросил у Путина 400 миллионов рублей для больницы

14:46 09.06.2020
337
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил президента РФ Владимира Путина выделить до 400 миллионов рублей на оснащение спецтехникой инфекционной больницы, которую планируют построить в регионе до конца года.
В ходе встречи с президентом, которая прошла во вторник к режиме видеоконференции, Голубев рассказал, что в Ростовской области пока нет ни одной специализированной инфекционной больницы - все инфекционные отделения являются структурными подразделениями других многопрофильных медучреждений. Срок ввода в эксплуатацию инфекционной больницы в Ростове-на-Дону - конец 2020 года.
"На эти цели в областном бюджете мы запланировали, эти деньги есть в наличии - 2,6 миллиарда рублей. Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам с просьбой поддержать нашу инициативу и поручить правительству РФ рассмотреть возможность выделения финансовых средств на оснащение специализированной инфекционной больницы необходимым медицинским оборудованием. Мы оцениваем объем финансирования средств для этого до 400 миллионов рублей", - обратился Голубев к Путину.
Сергей Фургал
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Здоровье - ОбществоВасилий ГолубевВладимир ПутинРостовская областьРостов-на-Дону
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