https://ria.ru/20200609/1572688808.html
В МЧС рассказали об уровне воды в момент обрушения моста под Мурманском
2020-06-09T14:45
2020-06-09T14:45
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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мурманская область
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, мурманск, кола, мурманская область, происшествия
МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости.
Уровень воды в момент обрушения железнодорожного моста на перегоне станций Кола
– Выходной в Мурманской области
, парализовавшего железнодорожное сообщение со столицей Заполярья, не превышал критической отметки, сообщили в региональном ГУ МЧС
.
"Отметим, что опасным явлением для вышеуказанного участка реки является уровень 400 сантиметров, неблагоприятным - 370 сантиметров, а в момент обрушения вода была на отметке 330 сантиметров. Это не позволяет делать выводы о том, что именно паводок послужил причиной происшествия", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что заключение будет дано только после того, как завершатся все необходимые проверки и следственные действия. "В настоящее время все необходимые следственные мероприятия, соответствующие экспертизы и восстановительные работы продолжаются", - пояснили в региональном МЧС.
Ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
заявил, что причинами обрушения моста под Мурманском стали недостаточный контроль за его состоянием и несвоевременное проведение ремонтных работ.
На прошлой неделе во время паводка обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск
с остальной частью России. СК
возбудил дело о нарушении требований безопасности. Движение поездов до Мурманска после обрушения моста могут восстановить к 23 июня, сообщали РЖД
.