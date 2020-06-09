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В МЧС рассказали об уровне воды в момент обрушения моста под Мурманском
2020-06-09T14:45
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, мурманск, кола, мурманская область, происшествия

В МЧС рассказали об уровне воды в момент обрушения моста под Мурманском

14:45 09.06.2020
259
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОбрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области. Архивное фото
МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Уровень воды в момент обрушения железнодорожного моста на перегоне станций Кола – Выходной в Мурманской области, парализовавшего железнодорожное сообщение со столицей Заполярья, не превышал критической отметки, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"Отметим, что опасным явлением для вышеуказанного участка реки является уровень 400 сантиметров, неблагоприятным - 370 сантиметров, а в момент обрушения вода была на отметке 330 сантиметров. Это не позволяет делать выводы о том, что именно паводок послужил причиной происшествия", - говорится в сообщении.
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
Вчера, 12:53
Патрушев назвал причины обрушения моста под Мурманском
В ведомстве отметили, что заключение будет дано только после того, как завершатся все необходимые проверки и следственные действия. "В настоящее время все необходимые следственные мероприятия, соответствующие экспертизы и восстановительные работы продолжаются", - пояснили в региональном МЧС.
Ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что причинами обрушения моста под Мурманском стали недостаточный контроль за его состоянием и несвоевременное проведение ремонтных работ.
На прошлой неделе во время паводка обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. СК возбудил дело о нарушении требований безопасности. Движение поездов до Мурманска после обрушения моста могут восстановить к 23 июня, сообщали РЖД.
Восстановление железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДМурманскКолаМурманская областьПроисшествия
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