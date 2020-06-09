В МЧС рассказали об уровне воды в момент обрушения моста под Мурманском

"Отметим, что опасным явлением для вышеуказанного участка реки является уровень 400 сантиметров, неблагоприятным - 370 сантиметров, а в момент обрушения вода была на отметке 330 сантиметров. Это не позволяет делать выводы о том, что именно паводок послужил причиной происшествия", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что заключение будет дано только после того, как завершатся все необходимые проверки и следственные действия. "В настоящее время все необходимые следственные мероприятия, соответствующие экспертизы и восстановительные работы продолжаются", - пояснили в региональном МЧС.