Участники конкурса "Лидеры России" провели акцию "Лидеры-доноры"

Инициатором и организатором акции "Лидеры-доноры" стал суперфиналист специализации "Наука" конкурса "Лидеры России 2020", ведущий специалист Управления организации перевозок АО "Федеральная пассажирская компания" Алексей Кубрак, который уже 4 года является донором крови.