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Участники конкурса "Лидеры России" провели акцию "Лидеры-доноры"
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здоровье - общество

Участники конкурса "Лидеры России" провели акцию "Лидеры-доноры"

14:43 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗабор крови у донора
Забор крови у донора
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Участники конкурса управленцев "Лидеры России"  – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Центром крови ФМБА России провели двухдневную акцию "Лидеры-доноры", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Более 30 участников конкурса "Лидеры России" всех трех сезонов из Москвы и Московской области, а также члены сообщества победителей конкурса – клуба "Эльбрус" 8 и 9 июня сдали кровь для помощи пациентам ведущих федеральных клинических центров: НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, НМИЦ кардиологии, НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского; НМИЦ эндокринологии; Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, а также НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева и Научного центра здоровья детей.
Инициатором и организатором акции "Лидеры-доноры" стал суперфиналист специализации "Наука" конкурса "Лидеры России 2020", ведущий специалист Управления организации перевозок АО "Федеральная пассажирская компания" Алексей Кубрак, который уже 4 года является донором крови.
Участников акции приветствовала руководитель ФМБА, наставник конкурса "Лидеры России" Вероника Скворцова, вручившая конкурсантам почетный диплом за вклад в развитие государственной программы добровольного донорства.
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"Пропаганду донорства можно приравнять к пропаганде здорового образа жизни, ведь все пришедшие на донацию проходят комплексное обследование организма. Более того, согласно исследованиям ВОЗ, регулярная сдача крови способствует нормализации кровяного давления, уровня глюкозы в крови, гемостаза и ряда других показателей. Безопасная кровь жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной медицинской помощи, применяется в чрезвычайных ситуациях и помогает спасать жизни матерей и новорожденных. Поэтому развитие Службы крови – это социальное, затрагивающее интересы всего общества направление, и основной упор сделан на поддержание и стимулирование кадрового донорства", - привели в пресс-службе слова Скворцовой.
В понедельник по всей России стартовал недельный донорский марафон в преддверии Всемирного дня донора 14 июня.
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