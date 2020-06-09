В ЛНР опровергли заявление о возобновлении работы КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская", который является единственным между самопровозглашенной Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская", который является единственным между самопровозглашенной Луганской народной республикой и подконтрольной Киеву территорией, не возобновит свою работу в среду, как это анонсирует Киев, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева

Ранее во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины сообщил, что КПП в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями. По данным пресс-центра, пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 (совпадает с мск) и осуществляться для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка", для пешего сообщения - через КПВВ "Станица Луганская".

"Являясь официальным представителем в гуманитарной группе, я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуска на Станице Луганской завтра работать не будет", - заявила Кобцева.

Она назвала решение Киева об одностороннем открытии КПВВ "очередной провокацией" и призвала жителей республики не реагировать на данное заявление. Кобцева подчеркнула, что власти ЛНР не имеют права игнорировать требования эпидокружения и санстанции, которые действуют на данный момент в республике.

"Уважаемые граждане, коронавирус никто не отменял, и завтра не прибывайте на пункт пропуска в Станице Луганской. О всех мероприятиях, о всех требованиях, которые будут достигнуты с украинской стороной, о возможности ежедневной работы пункта пропуска на Станице Луганской вам будет доведено дополнительно", - уточнила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе.