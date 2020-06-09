Мурашко сообщил о неблагоприятных случаях среди заболевших COVID-19 детей

Несмотря на то, что они чаще всего болеют в бессимптомной или легкой форме, особое внимание уделялось детям с хроническими или сопутствующими заболеваниями, отметила вице-премьер. По ее словам, в регионы были направлены методические рекомендации со схемами лечения в зависимости от тяжести заболевания, поставлена задача сконцентрировать внимание на детях и беременных женщинах с ВИЧ-инфекцией.