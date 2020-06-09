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Мурашко сообщил о неблагоприятных случаях среди заболевших COVID-19 детей
2020-06-09T14:45
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Мурашко сообщил о неблагоприятных случаях среди заболевших COVID-19 детей

14:45 09.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди заболевших коронавирусом в РФ детей менее 7%, но среди них были неблагоприятные исходы.
"Хочу отметить, что, несмотря на то, что коронавирусной инфекцией дети подвержены и болеют реже, все-таки это составляет... до 7% от общего количества заболевших. Но, тем не менее мы имели неблагоприятные исходы у детей, имеющих тяжелую соматическую патологию ", - сказал министр на совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании отметила, что из общего числа заболевших на сегодняшний день новая коронавирусная инфекция была выявлена у 7,5% детей в возрасте до 18 лет - это 35,6 тысячи детей.
Несмотря на то, что они чаще всего болеют в бессимптомной или легкой форме, особое внимание уделялось детям с хроническими или сопутствующими заболеваниями, отметила вице-премьер. По ее словам, в регионы были направлены методические рекомендации со схемами лечения в зависимости от тяжести заболевания, поставлена задача сконцентрировать внимание на детях и беременных женщинах с ВИЧ-инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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