Бергамо стал самым пострадавшим от коронавируса городом, заявил мэр

РИМ, 9 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский город Итальянский город Бергамо , где проживают 120 тысяч человек, потерял 670 жителей, которые скончались от коронавируса , что делает его наиболее пострадавшим городом в мире в пропорциональном отношении, заявил его мэр Джорджо Гори.

"По официальным данным, которые сообщает Ломбардия , в провинции Бергамо погибли 2700-2800 человек, по правде говоря, я перестал за ними следить. Настоящие цифры поступают от органов учетам населения, которые показывают разницы в летальных исходах между весной этого года с предыдущими годами. Эта разница очень существенная, потому что мы говорим дополнительно о шести тысячах смертей. Эта реальное число смертей, связанных с коронавирусом", - заявил Гори на пресс-конференции для иностранных журналистов.

По его словам, если в одном только Бергамо с его 120 тысячами жителей оказалось 670 жертв эпидемии, то в Нью-Йорке подобное соотношение дало бы 45 тысяч летальных исходов, а в Ухане – 65 тысяч.

"Я думаю, что, к сожалению, Бергамо до сих пор является самым пострадавшим городом в мире", - сказал Гори.

Мэр ломбардского города подчеркнул, что, по официальным данным, в провинции Бергамо было зафиксировано 13 тысяч случаев заражения.

"Чтобы иметь реальные цифры, надо начинать с числа умерших и учитывать, что при показателе смертности в 1% случаев заражения в провинции Бергамо должно быть 600 тысяч, а это более половины населения, при 1,5% - 400 тысяч, при 2% было бы 200 тысяч. Разница между 13 тысячами и этими цифрами огромная, и даже если брать самые уровни, мы с официальной статистикой региона учли только мельчайшую часть этого явления", - сказал Гори.

Говоря об опубликованной накануне статистике медицинских властей Бергамо, согласно которой антитела к коронавирусу обнаружились у более чем половины из 10 тысяч участников исследования, Гори подчеркнул, что в их случае речь идет о населении, каким-либо образом контактировавшем с коронавирусом.

"Критерий был нерепрезентативный и показал более высокий порог. Из наших исследований на основе добровольного приложения, которое в провинции скачали 150 тысяч раз, синдромы коронавируса наблюдались у 35% населения. Если мы добавим обычную физиологическую квоту в 10% бессимптомных зараженных, мы получим действительную цифру", - сказал Гори.

В начале мая Национальный институт статистики (Istat) Италии сообщил, что с 20 февраля по 31 марта в северных провинциях страны, где находились основные очаги коронавирусной инфекции, был зарегистрирован резкий рост смертности. Так, в Бергамо она за указанный период увеличилась на 568%.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 235 тысячи, 166 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 33964. Новых заражений не зафиксировано в семи из 20 областей Италии, еще в пяти регионах отмечено по одному случаю инфицирования. На прошлой неделе коэффициент распространения инфекции (Rt) упал ниже единицы во всех областях страны. Этот показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.