https://ria.ru/20200609/1572688283.html
В Чехии автобус врезался в остановку
2020-06-09T14:38
2020-06-09T14:38
прага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1200x0_80_0_0_6858e65a3bf92543e69e900a858b28b0.jpg
https://ria.ru/20200604/1572442038.html
прага
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200609/1572688283.html?chat_room_id=1572688283
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1200x0_80_0_0_6858e65a3bf92543e69e900a858b28b0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:1809:1356_1200x0_80_0_0_517523183c7023c6f759ed81a2872f2f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:1357:1356_1200x0_80_0_0_b11ecba157ab11aab33ec295191d8362.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
прага, в мире
В Чехии автобус врезался в остановку
ПРАГА, 9 июн - РИА Новости.
Рейсовый автобус по пока неясным причинам врезался в остановку в городе Сланы в 37 километрах к западу от Праги
, три человека ранены, в том числе ребенок, получивший тяжелые травмы, сообщила представитель полиции Петра Эффенбергерова.
"В результате наезда автобуса на павильон остановки на автобусном вокзале три человека были ранены, один из них ребенок, у него тяжелые ранения. На место происшествия оперативно прибыли медики, полиция и пожарные, для переправки раненых в больницу был задействован вертолет скорой помощи. Причины произошедшего расследует полиция", - сказала Эффенбергерова.