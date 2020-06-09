В Чехии автобус врезался в остановку

"В результате наезда автобуса на павильон остановки на автобусном вокзале три человека были ранены, один из них ребенок, у него тяжелые ранения. На место происшествия оперативно прибыли медики, полиция и пожарные, для переправки раненых в больницу был задействован вертолет скорой помощи. Причины произошедшего расследует полиция", - сказала Эффенбергерова.