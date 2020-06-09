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В Чехии автобус врезался в остановку
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прага, в мире

В Чехии автобус врезался в остановку

14:38 09.06.2020
198
© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
Карета скорой помощи в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 9 июн - РИА Новости. Рейсовый автобус по пока неясным причинам врезался в остановку в городе Сланы в 37 километрах к западу от Праги, три человека ранены, в том числе ребенок, получивший тяжелые травмы, сообщила представитель полиции Петра Эффенбергерова.
"В результате наезда автобуса на павильон остановки на автобусном вокзале три человека были ранены, один из них ребенок, у него тяжелые ранения. На место происшествия оперативно прибыли медики, полиция и пожарные, для переправки раненых в больницу был задействован вертолет скорой помощи. Причины произошедшего расследует полиция", - сказала Эффенбергерова.
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