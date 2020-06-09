Суд оправдал экс-начальника саратовского главка МЧС по делу о коррупции

САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова оправдал бывшего начальника главка МЧС по области генерал-майора Игоря Качева, которого обвиняли в превышении полномочий при выполнении госконтракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Пресс-служба МЧС РФ 28 ноября 2018 года сообщала о задержании начальника областного главка Качева в рамках "мероприятий по пресечению коррупции". Его сразу отстранили от должности, обвинили в превышении полномочий при выполнении госконтракта. Гособвинитель просил суд приговорить Качева к двум годам колонии-поселения и полностью удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на 6,2 миллиона рублей.

"По Качеву оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что суд отменил ранее избранную Качеву меру пресечения в виде подписки о невыезде.