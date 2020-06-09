Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200609/1572688076.html
Суд оправдал экс-начальника саратовского главка МЧС по делу о коррупции
2020-06-09T14:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волжский
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153372/76/1533727693_0:42:800:492_1200x0_80_0_0_70de18c0244c7cfe6489198126472870.jpg
https://ria.ru/20200608/1572641596.html
волжский
саратов
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572688076.html?chat_room_id=1572688076
Новости
ru-RU
899
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/153372/76/1533727693_0:42:800:492_1200x0_80_0_0_70de18c0244c7cfe6489198126472870.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153372/76/1533727693_45:0:756:533_1200x0_80_0_0_886dde1908fea467e37c939ad58326b1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153372/76/1533727693_134:0:667:533_1200x0_80_0_0_acb508dfa0d7adac15a5d3370842cbc2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский, саратов, происшествия

Суд оправдал экс-начальника саратовского главка МЧС по делу о коррупции

14:36 09.06.2020
899
© Фото : МЧС РоссииНачальник ГУ МЧС России по Саратовской области Игорь Качев
Начальник ГУ МЧС России по Саратовской области Игорь Качев
© Фото : МЧС России
САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова оправдал бывшего начальника главка МЧС по области генерал-майора Игоря Качева, которого обвиняли в превышении полномочий при выполнении госконтракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Пресс-служба МЧС РФ 28 ноября 2018 года сообщала о задержании начальника областного главка Качева в рамках "мероприятий по пресечению коррупции". Его сразу отстранили от должности, обвинили в превышении полномочий при выполнении госконтракта. Гособвинитель просил суд приговорить Качева к двум годам колонии-поселения и полностью удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на 6,2 миллиона рублей.
"По Качеву оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что суд отменил ранее избранную Качеву меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Автомобиль Следственного комитета РФ
8 июня, 17:16
В Югре двух чиновников заподозрили в превышении полномочий
032146
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВолжскийСаратовПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В Совфеде уверены, что Ефремову не уйти от ответственности
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК на Урале ищет мужчину-роллера, который насмерть сбил пенсионерку
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев рассказал об ущербе в СЗФО от преступлений в сфере ТЭК
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии автобус врезался в остановку
Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России
В Тверской области пресекли контрабанду наркотиков из Китая
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Югре двух чиновников заподозрили в превышении полномочий
Росгвардия
В Архангельске прохожий с оружием напал на бригаду скорой помощи
Руки в наручниках
Одного из задержанных в Сибири юных анархистов заключили в СИЗО
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировая экономика вряд ли убежит от рецессии в 2020 году, считает эксперт
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кемерово подросток умер на территории школы
Вячеслав Володин
Володин сообщил об увеличении числа зараженных коронавирусом депутатов
Полицейский
Уфимца будут судить за избиение до смерти подозреваемого в педофилии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Адвокат Ещенко будет настаивать на новой статье для историка Соколова
К подъезду Михаила Ефремова подъехала машина скорой помощи
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем актера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о созданной в Германии в 1945 году группе войск СССР
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния