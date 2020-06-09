https://ria.ru/20200609/1572688076.html
Суд оправдал экс-начальника саратовского главка МЧС по делу о коррупции
2020-06-09T14:36
2020-06-09T14:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волжский
саратов
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волжский, саратов, происшествия
САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский
районный суд Саратова
оправдал бывшего начальника главка МЧС
по области генерал-майора Игоря Качева, которого обвиняли в превышении полномочий при выполнении госконтракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Пресс-служба МЧС РФ 28 ноября 2018 года сообщала о задержании начальника областного главка Качева в рамках "мероприятий по пресечению коррупции". Его сразу отстранили от должности, обвинили в превышении полномочий при выполнении госконтракта. Гособвинитель просил суд приговорить Качева к двум годам колонии-поселения и полностью удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на 6,2 миллиона рублей.
"По Качеву оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что суд отменил ранее избранную Качеву меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.