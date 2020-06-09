НПЗ в Белоруссии начнет получать американскую нефть с четверга

"На заводе ("Нафтан" - ред.) первая партия американской нефти будет уже в четверг", - сказал Тищенко РИА Новости во вторник. Он уточнил, что поставка по железной дороге всей закупленной американской нефти на белорусское предприятие займет 10-14 дней.

Первый танкер для Белоруссии с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт литовской Клайпеды поздно вечером 5 июня. Планировалось, что после разгрузки нефть будет направлена по железной дороге на НПЗ в Новополоцке Витебской области. Это - двенадцатая танкерная поставка в этом году от поставщиков, альтернативных российским. Общий объем танкерных поставок превысил 1 миллион тонн нефти.