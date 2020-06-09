Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200609/1572688018.html
НПЗ в Белоруссии начнет получать американскую нефть с четверга
2020-06-09T14:43
цены на нефть
белнефтехим
владимир макей
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572688488_0:6:3072:1734_1200x0_80_0_0_7414044743ec3e4f77998620f8e7e375.jpg
https://ria.ru/20200604/1572462076.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200606/1572554656.html
3
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572688018.html?chat_room_id=1572688018
Новости
ru-RU
3743
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572688488_0:6:3072:1734_1200x0_80_0_0_7414044743ec3e4f77998620f8e7e375.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572688488_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_8363abc314b1eeb9a141fbb94b1e8375.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572688488_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_c4760bcab7d4ceddf7fde8cba7799563.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, белнефтехим, владимир макей , александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, экономика

НПЗ в Белоруссии начнет получать американскую нефть с четверга

14:35 09.06.2020 (обновлено: 14:43 09.06.2020)
3743
© REUTERS / Ints KalninsТанкер с американской нефтью для Белоруссии в порту Клайпеды
Танкер с американской нефтью для Белоруссии в порту Клайпеды
© REUTERS / Ints Kalnins
МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Прибытие первого железнодорожного состава с закупленной Белоруссией американской нефтью из литовского порта в Клайпеде на НПЗ "Нафтан" в Витебской области республики ожидается в предстоящий четверг, сообщил пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"На заводе ("Нафтан" - ред.) первая партия американской нефти будет уже в четверг", - сказал Тищенко РИА Новости во вторник. Он уточнил, что поставка по железной дороге всей закупленной американской нефти на белорусское предприятие займет 10-14 дней.
Первый танкер для Белоруссии с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт литовской Клайпеды поздно вечером 5 июня. Планировалось, что после разгрузки нефть будет направлена по железной дороге на НПЗ в Новополоцке Витебской области. Это - двенадцатая танкерная поставка в этом году от поставщиков, альтернативных российским. Общий объем танкерных поставок превысил 1 миллион тонн нефти.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
4 июня, 13:57
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
В мае глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что республика начинает закупку нефти из США. По его словам, это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом республики Александром Лукашенко.
До этого в "Белнефтехиме" говорили, что белорусская сторона рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши. Лукашенко также заявлял, что США могут выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти от Балтики в республику.
Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.
Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса Шесхарис в Краснодарском крае
6 июня, 09:27
Первый пошел. В Литву прибыл первый танкер с нефтью из США для Белоруссии
143605025
Обсудить 3
Цены на нефтьБелнефтехимВладимир МакейАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США по ядерному оружию
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Китай надеется на диалог между КНДР и Южной Кореей
Президент РФ Владимир Путин
Путин внес на ратификацию договор о партнерстве между Россией и Монголией
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай и Евросоюз проведут десятый раунд стратегического диалога
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Готовятся к худшему: Китай продает госдолг США из-за девальвации доллара
Сергей Рябков
Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас призвал к единой европейской стратегии в отношении Китая
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Китай
США призвали Китай пересмотреть отказ от переговоров по ядерному оружию
Президент РФ Владимир Путин
У Путина на вторник нет планов общения с Эрдоганом, заявил Песков
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
Бухарест, Румыния
Румыния может признать Россию враждебным государством
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию через Huawei
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Путин прерывал встречу с Василием Голубевым для международного разговора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о созданной в Германии в 1945 году группе войск СССР
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния