Володин сообщил об увеличении числа зараженных коронавирусом депутатов

"Когда начинается заседание, мы отключаем вентиляцию, понятно, что все проходят тестирование перед началом заседания, это все каким-то образом, может быть, предохраняет, но у нас количество депутатов заболевших увеличивается. Делаем все, чтобы не было большой вспышки, но правильно было бы нам максимально сконцентрироваться на приоритетной повестке", - сказал Володин на заседании Госдумы по вторник.