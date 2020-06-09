Володин сообщил об увеличении числа зараженных коронавирусом депутатов

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении числа заболевших коронавирусом депутатов.
"Когда начинается заседание, мы отключаем вентиляцию, понятно, что все проходят тестирование перед началом заседания, это все каким-то образом, может быть, предохраняет, но у нас количество депутатов заболевших увеличивается. Делаем все, чтобы не было большой вспышки, но правильно было бы нам максимально сконцентрироваться на приоритетной повестке", - сказал Володин на заседании Госдумы по вторник.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, единороссы Светлана Максимова и Оксана Пушкина. Все они проходили лечение в больнице и уже выписались. Ранее также сообщалось, что COVID-19 обнаружен у депутата от ЕР Михаила Кузьмина и эсера Дмитрия Ионина.
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