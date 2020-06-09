Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200609/1572687985.html
Володин сообщил об увеличении числа зараженных коронавирусом депутатов
2020-06-09T15:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:97:3018:1794_1200x0_80_0_0_cc1cbf3cc7be467609f8536b1c0eed6b.jpg
1
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572687985.html?chat_room_id=1572687985
Новости
ru-RU
527
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:97:3018:1794_1200x0_80_0_0_cc1cbf3cc7be467609f8536b1c0eed6b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_131:0:2654:1892_1200x0_80_0_0_a40743e71e4758ac5c61c0d757554bac.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_446:0:2338:1892_1200x0_80_0_0_240b17558a1949d22723687d9072084f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин

Володин сообщил об увеличении числа зараженных коронавирусом депутатов

14:35 09.06.2020 (обновлено: 15:06 09.06.2020)
527
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении числа заболевших коронавирусом депутатов.
"Когда начинается заседание, мы отключаем вентиляцию, понятно, что все проходят тестирование перед началом заседания, это все каким-то образом, может быть, предохраняет, но у нас количество депутатов заболевших увеличивается. Делаем все, чтобы не было большой вспышки, но правильно было бы нам максимально сконцентрироваться на приоритетной повестке", - сказал Володин на заседании Госдумы по вторник.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, единороссы Светлана Максимова и Оксана Пушкина. Все они проходили лечение в больнице и уже выписались. Ранее также сообщалось, что COVID-19 обнаружен у депутата от ЕР Михаила Кузьмина и эсера Дмитрия Ионина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
1030201
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФВячеслав Володин
Рекомендуем
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП
Здание Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы, куда должны доставить на допрос актёра Михаила Ефремова
Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
Актер Михаил Ефремов
Ефремов не выразил отношения к новому обвинению, сообщил адвокат
Актер Михаил Ефремов
Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
Автомобиль скорой медицинской помощи у дома актёра Михаила Ефремова в Москве
В Москве врачи скорой направились в подъезд дома, где живет Ефремов
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
Пляж в Турции
В Турции рассказали, когда ждут первых туристов из России
К подъезду Михаила Ефремова подъехала машина скорой помощи
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем актера
Работа службы скорой помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
Подкаст Это надолго: как приучить детей убирать за собой
Подкаст "Это надолго": как приучить детей убирать за собой
Медицинские работники
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о созданной в Германии в 1945 году группе войск СССР
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния