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Патрушев рассказал об ущербе в СЗФО от преступлений в сфере ТЭК
2020-06-09T14:32
сзфо
николай патрушев
безопасность
происшествия
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Патрушев рассказал об ущербе в СЗФО от преступлений в сфере ТЭК

14:32 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Уровень криминализации топливно-энергетического комплекса на Северо-Западе России по-прежнему остается высоким, в прошлом году ущерб от преступлений в этой сфере превысил 1,6 миллиардов рублей, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил во вторник на проходящем в формате видеоконференции совещании по вопросам безопасности в Северо-Западном федеральном округе РФ. Одним из вопросов повестки совещания стали меры по борьбе с криминалом в ТЭК в СЗФО.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Патрушев обозначил проблемы с диверсификацией ОПК в СЗФО
"Пока уровень преступности здесь остаётся высоким... В прошлом году в округе органами внутренних дел выявлено 124 преступления, размер материального ущерба превысил 1,6 миллиарда рублей", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.
По его словам, рост преступности в ТЭК отмечен в Коми, Вологодской и Ленинградской областях.
"Продолжается хищение горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов. Фиксируются факты преступных посягательств на денежные средства, поступающие от потребителей энергетических ресурсов", - отметил секретарь Совбеза.
"Прошу руководителей регионов, правоохранительные органы усилить работу по декриминализации энергетической отрасли", - добавил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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СЗФОНиколай ПатрушевБезопасностьПроисшествия
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