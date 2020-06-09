Патрушев рассказал об ущербе в СЗФО от преступлений в сфере ТЭК

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Уровень криминализации топливно-энергетического комплекса на Северо-Западе России по-прежнему остается высоким, в прошлом году ущерб от преступлений в этой сфере превысил 1,6 миллиардов рублей, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Уровень криминализации топливно-энергетического комплекса на Северо-Западе России по-прежнему остается высоким, в прошлом году ущерб от преступлений в этой сфере превысил 1,6 миллиардов рублей, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Он выступил во вторник на проходящем в формате видеоконференции совещании по вопросам безопасности в Северо-Западном федеральном округе РФ. Одним из вопросов повестки совещания стали меры по борьбе с криминалом в ТЭК в СЗФО.

"Пока уровень преступности здесь остаётся высоким... В прошлом году в округе органами внутренних дел выявлено 124 преступления, размер материального ущерба превысил 1,6 миллиарда рублей", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.

По его словам, рост преступности в ТЭК отмечен в Коми, Вологодской и Ленинградской областях.

"Продолжается хищение горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов. Фиксируются факты преступных посягательств на денежные средства, поступающие от потребителей энергетических ресурсов", - отметил секретарь Совбеза.