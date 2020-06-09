https://ria.ru/20200609/1572687772.html
Патрушев рассказал об ущербе в СЗФО от преступлений в сфере ТЭК
2020-06-09T14:32
2020-06-09T14:32
сзфо
николай патрушев
безопасность
происшествия
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сзфо, николай патрушев, безопасность, происшествия
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
Уровень криминализации топливно-энергетического комплекса на Северо-Западе России по-прежнему остается высоким, в прошлом году ущерб от преступлений в этой сфере превысил 1,6 миллиардов рублей, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
Он выступил во вторник на проходящем в формате видеоконференции совещании по вопросам безопасности в Северо-Западном федеральном округе РФ. Одним из вопросов повестки совещания стали меры по борьбе с криминалом в ТЭК в СЗФО.
"Пока уровень преступности здесь остаётся высоким... В прошлом году в округе органами внутренних дел выявлено 124 преступления, размер материального ущерба превысил 1,6 миллиарда рублей", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.
По его словам, рост преступности в ТЭК отмечен в Коми, Вологодской и Ленинградской областях.
"Продолжается хищение горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов. Фиксируются факты преступных посягательств на денежные средства, поступающие от потребителей энергетических ресурсов", - отметил секретарь Совбеза.
"Прошу руководителей регионов, правоохранительные органы усилить работу по декриминализации энергетической отрасли", - добавил Патрушев.