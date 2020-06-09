На суде по MH17 заявили, что не получали от России оригиналов снимков

Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. Архивное фото

Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Нидерландов , которая возглавляет расследование дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году, утверждает, что не получала от России оригиналов спутниковых снимков вблизи Донецка и Зарощенского рядом с местом катастрофы, в марте российские власти проинформировали, что спутниковые фотографии местности в районе Зарощенского не сохранились, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания. Ранее российская сторона заявляла о предоставлении значительного количества материалов, при этом многие в итоге не были приобщены к делу.

Слушания по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились 8 июня. В понедельник прокурор сообщил, что США не могут предоставить дополнительные спутниковые данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing.

"Мы также спросили спутниковые данные у Российской Федерации . Мы сделали это впервые в запросе на юридическую помощь от 15 октября 2014 года. В нем мы запросили все спутниковые снимки, сделанные в период с 14 по 18 июля 2014 года в Луганской и Донецкой областях, и всю другую информацию, касающуюся крушение рейса MH17", - сказал прокурор на судебном заседании во вторник.

Он отметил, что прокуратура также запросила оригиналы спутниковых снимков, которые российское министерство обороны показало на пресс-конференции 21 июля 2014 года из двух мест вблизи Донецка и Зарощенского.

"Мы получили ответ только на последний запрос. Российские власти предоставили в низком разрешении цифровые копии изображений, сделанных вблизи Донецка и Зарощенского. Несмотря на неоднократные запросы, мы никогда не получали файлы оригинальных изображений этих спутниковых фотографий. Только в марте 2020 года российские власти ответили, что спутниковые фотографии местности в районе Зарощенского не сохранились", - сообщил Бергер.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук" , поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

В октябре 2016 года, по словам Винниченко, Россия передала следствию первичные радиолокационные данные: они были переданы в полном комплекте, со всем необходимым обеспечением для полноценной работы с ними. Нидерландская сторона подтвердила получение данных, однако лишь спустя несколько месяцев заявила, что испытывает трудности с их расшифровкой, потребовав предоставить их в ином формате – так называемом формате ASTERIX. Винниченко отметил, что Россия пошла навстречу следствию, переписав их в формат ASTERIX, и повторно передала их голландской стороне.

Бергер добавил, что совместная следственная группа обращалась за спутниковыми снимками к частным компаниям, таким как Geoserve и Google. "Следственная группа (ССГ) приложила немалые усилия для получения спутниковых данных. Были сделаны запросы к частным сторонам, межправительственной организации и различным государствам", - сообщил прокурор.

Так, по его словам, спутниковые фотографии были запрошены у двух частных сервисов: Geoserve и Google.

Следственная группа запросила Geoserve спутниковые изображения места крушения, зон, откуда могла, предположительно, осуществляться стрельба по самолету, а также маршруты доставки и разгрузки ЗРК "Бук". "По состоянию на 17 июля 2014 года у Geoserve не оказалось изображений соответствующих областей. С 18 по 19 июля 2014 года есть записи места запуска, обозначенные ССГ, вблизи Первомайского, но они не могут использоваться из-за облачного покрова", - объяснил прокурор.

Он сообщил, что 22 июня 2016 года Google опубликовал спутниковую фотографию Макеевки от 17 июля 2014 года. "Некоторые источники отмечают, что на этом спутниковом снимке зафиксировано движение "Бука" на пути к населенному пункту Первомайский. Такое же спутниковое фото было приобретено ССГ у Geoserve", - отметил Бергер.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.