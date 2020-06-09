https://ria.ru/20200609/1572687516.html
Эксперты обнаружили фишинговую кампанию с использованием бренда Heineken
2020-06-09T14:30
2020-06-09T14:30
eset russia
telegram (приложение)
whatsapp inc.
heineken
технологии
общество
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eset russia, telegram (приложение), whatsapp inc., heineken , технологии, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Эксперты антивирусной компании ESET
обнаружили фишинговую атаку с использованием бренда Heineken
, говорится в сообщении компании.
"На этот раз мошенники выбрали Heineken и сосредоточились на аудитории мессенджеров WhatsApp
и Telegram
. Пользователи получали сообщения с предложением заполнить анкету и получить в подарок 4 бочонка пива", - говорится в сообщении.
В верхней части страницы акции находился счетчик времени, который создавал для пользователей ощущение срочности. В результате "жертва" спешила скорее заполнить все формы, не задумываясь о последствиях.
"На первый взгляд анкета выглядит безобидно: пользователь подтверждает, что является совершеннолетним, и отвечает на вопросы о любимом напитке. Однако после ее заполнения, появляется требование поделиться акцией с десятью контактами WhatsApp. Это необходимое условие для получения "подарка", - пишут эксперты.
Если пользователь соглашался поделится акцией со своими контактами, ресурс перенаправлял его на другие веб-страницы, не имеющие отношения к Heineken. "Чаще всего встречаются предложения скачать расширения для браузеров и другие программы. Все они могут оказаться вредоносными. Даже если в рамках самой фейковой кампании не распространяется малварь (malware, вредоносное ПО - ред.), в конце жертва почти всегда направляется на веб-сайт с опасным контентом. При этом загруженные файлы могут превратить устройство в часть ботнета, шпионить за пользователем и даже заблокировать девайс и требовать выкуп за восстановление доступа", - отмечается в релизе
Эксперты рекомендуют пользователям проверять любые акции и предложения и участвовать в них только через официальные ресурсы известных брендов, а также использовать комплексные антивирусные с решения с модулем "Антифишинг".