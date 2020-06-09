Эксперты обнаружили фишинговую кампанию с использованием бренда Heineken

"На первый взгляд анкета выглядит безобидно: пользователь подтверждает, что является совершеннолетним, и отвечает на вопросы о любимом напитке. Однако после ее заполнения, появляется требование поделиться акцией с десятью контактами WhatsApp. Это необходимое условие для получения "подарка", - пишут эксперты.

Если пользователь соглашался поделится акцией со своими контактами, ресурс перенаправлял его на другие веб-страницы, не имеющие отношения к Heineken. "Чаще всего встречаются предложения скачать расширения для браузеров и другие программы. Все они могут оказаться вредоносными. Даже если в рамках самой фейковой кампании не распространяется малварь (malware, вредоносное ПО - ред.), в конце жертва почти всегда направляется на веб-сайт с опасным контентом. При этом загруженные файлы могут превратить устройство в часть ботнета, шпионить за пользователем и даже заблокировать девайс и требовать выкуп за восстановление доступа", - отмечается в релизе