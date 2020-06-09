В Словакии со среды отменят общенациональный карантин

"Со среды в республике отменяется общенациональный карантин, а также карантин для тех граждан, которые возвращаются в Словакию из 19 стран с малым риском заражения COVID-19, их список есть на сайте правительства. Ношение защитных масок необходимо лишь при близком общении с чужими людьми на улице, а также при нахождении в помещении или в общественном транспорте. Использование масок на рабочих местах будет носить рекомендательный характер при условии нахождения людей в 2 метрах друг от друга", - сказал Матович.