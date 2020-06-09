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В Словакии со среды отменят общенациональный карантин
2020-06-09T14:28
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коронавирус covid-19
словакия
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коронавирус covid-19, словакия, в мире

В Словакии со среды отменят общенациональный карантин

14:28 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПРАГА, 9 июн – РИА Новости. В Словакии с 7.00 (8.00 мск) среды отменяется общенациональный карантин, введенный правительством 12 марта в связи с пандемией коронавируса, сообщил во вторник на пресс-конференции премьер Игорь Матович.
"Со среды в республике отменяется общенациональный карантин, а также карантин для тех граждан, которые возвращаются в Словакию из 19 стран с малым риском заражения COVID-19, их список есть на сайте правительства. Ношение защитных масок необходимо лишь при близком общении с чужими людьми на улице, а также при нахождении в помещении или в общественном транспорте. Использование масок на рабочих местах будет носить рекомендательный характер при условии нахождения людей в 2 метрах друг от друга", - сказал Матович.
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Премьер также сообщил, что границы республики со среды будут открыты для граждан 19 стран (включая ранее открытые Чехию, Австрию и Венгрию), с этими государствами также возобновляется транспортное сообщение всех видов. Одновременно Матович предупредил, что договоренности об этом имеют паритетный характер не со всеми 19 странами, поэтому граждане республики перед посещением какой-либо из них должны заранее удостовериться, какой строгости санитарный режим действует в данной стране.
За минувшие сутки в Словакии зарегистрирован лишь 1 случай заражения коронавирусом. Всего с марта COVID-19 был обнаружен у 1531 человека, из них вылечились 1402, скончались 28 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СловакияВ мире
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