https://ria.ru/20200609/1572687385.html
В Словакии со среды отменят общенациональный карантин
2020-06-09T14:28
2020-06-09T14:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_fc601a946c41a982c3064d2a4f64ce19.jpg
https://ria.ru/20200609/1572686579.html
словакия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200609/1572687385.html?chat_room_id=1572687385
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_fc601a946c41a982c3064d2a4f64ce19.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1200x0_80_0_0_aac327ea094720a9e25dace6d75079e5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1200x0_80_0_0_cf756c66d3d844360c43324627fa08d2.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, словакия, в мире
ПРАГА, 9 июн – РИА Новости.
В Словакии
с 7.00 (8.00 мск) среды отменяется общенациональный карантин, введенный правительством 12 марта в связи с пандемией коронавируса, сообщил во вторник на пресс-конференции премьер Игорь Матович.
"Со среды в республике отменяется общенациональный карантин, а также карантин для тех граждан, которые возвращаются в Словакию из 19 стран с малым риском заражения COVID-19, их список есть на сайте правительства. Ношение защитных масок необходимо лишь при близком общении с чужими людьми на улице, а также при нахождении в помещении или в общественном транспорте. Использование масок на рабочих местах будет носить рекомендательный характер при условии нахождения людей в 2 метрах друг от друга", - сказал Матович.
Премьер также сообщил, что границы республики со среды будут открыты для граждан 19 стран (включая ранее открытые Чехию
, Австрию
и Венгрию
), с этими государствами также возобновляется транспортное сообщение всех видов. Одновременно Матович предупредил, что договоренности об этом имеют паритетный характер не со всеми 19 странами, поэтому граждане республики перед посещением какой-либо из них должны заранее удостовериться, какой строгости санитарный режим действует в данной стране.
За минувшие сутки в Словакии зарегистрирован лишь 1 случай заражения коронавирусом. Всего с марта COVID-19 был обнаружен у 1531 человека, из них вылечились 1402, скончались 28 человек.