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В Кемерово подросток умер на территории школы
2020-06-09T18:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
кемеровская область
происшествия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, кемеровская область, происшествия

В Кемерово подросток умер на территории школы

14:28 09.06.2020 (обновлено: 18:17 09.06.2020)
16348
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 9 июн — РИА Новости. На территории школы в Кемерово умер 17-летний подросток, сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Сообщение о смерти подростка проступило в полицию в 16:07 (12:07 мск). По предварительным данным, незадолго до смерти он вместе с друзьями вдыхал газ из баллона, после чего ему стало плохо. Приятели отвели его к школе и позвали медицинского работника. Женщина вызвала скорую и до прибытия врачей оказывала подростку помощь, но он скончался. Работники скорой констатировали смерть и вызвали следственную группу.
Сообщается, что умерший состоял на профилактическом учете, поскольку уже попадал в поле зрения полиции за употребление газа.
Следователи начали проверку. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют причину смерти подростка.
Прокуратура
29 мая, 10:21
В Приморье завели дело после смерти подростка, сбежавшего из интерната
1564331410
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КемеровоКемеровская областьПроисшествия
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