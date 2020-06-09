https://ria.ru/20200609/1572687320.html
В Кемерово подросток умер на территории школы
2020-06-09T14:28
2020-06-09T18:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
кемеровская область
происшествия
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кемерово
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 9 июн — РИА Новости.
На территории школы в Кемерово
умер 17-летний подросток, сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Сообщение о смерти подростка проступило в полицию в 16:07 (12:07 мск). По предварительным данным, незадолго до смерти он вместе с друзьями вдыхал газ из баллона, после чего ему стало плохо. Приятели отвели его к школе и позвали медицинского работника. Женщина вызвала скорую и до прибытия врачей оказывала подростку помощь, но он скончался. Работники скорой констатировали смерть и вызвали следственную группу.
Сообщается, что умерший состоял на профилактическом учете, поскольку уже попадал в поле зрения полиции за употребление газа.
Следователи начали проверку. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют причину смерти подростка.