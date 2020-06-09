В Кемерово подросток умер на территории школы

Сообщение о смерти подростка проступило в полицию в 16:07 (12:07 мск). По предварительным данным, незадолго до смерти он вместе с друзьями вдыхал газ из баллона, после чего ему стало плохо. Приятели отвели его к школе и позвали медицинского работника. Женщина вызвала скорую и до прибытия врачей оказывала подростку помощь, но он скончался. Работники скорой констатировали смерть и вызвали следственную группу.