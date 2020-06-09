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В Тель-Авиве и Яффо станет в два раза больше велодорожек
2020-06-09T17:04
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В Тель-Авиве и Яффо станет в два раза больше велодорожек

17:03 09.06.2020 (обновлено: 17:04 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтарый минарет на берегу Средиземного моря в Яффе
Старый минарет на берегу Средиземного моря в Яффе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Тель-Авиве и Яффо протяженность велосипедных дорожек увеличится со 140 км до 300 км к 2025 году, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
"В последние годы велосипеды и личные транспортные средства стали неотъемлемой частью городской культуры, — заявил Рон Хулдаи, мэр Тель-Авива-Яффо. — Мы продолжаем прокладывать дополнительные километры велодорожек, преследуя три основные цели: "возвращение" улиц пешеходам, уменьшение пробок на дорогах и улучшение качества воздуха".
Согласно плану, нововведения позволят создать непрерывную и безопасную сеть путей для любителей этого транспорта.
Для облегчения прогулки вверх или вниз по лестницам будут установлены велосипедные пандусы.
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