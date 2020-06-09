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В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
2020-06-09T14:25
ситуация в днр и лнр
ольга кобцева
луганская народная республика
париж
берлин (город)
в мире
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ситуация в днр и лнр, ольга кобцева, луганская народная республика, париж, берлин (город), в мире

В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу

14:25 09.06.2020
833
© РИА НовостиОльга Кобцева
Ольга Кобцева
© РИА Новости
Ольга Кобцева. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Представителям Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не удалось достичь прогресса ни по одному вопросу повестки дня заседания гуманитарной группы по Донбассу, прошедшего во вторник в режиме видеоконференции, сообщила журналистам по итогам работы представитель ЛНР в данной подгруппе Ольга Кобцева.
"Закончилась очередная видеоконференция гуманитарной группы. К сожалению, прогресса ни по одному вопросу повестки дня достичь не удалось", - заявила Кобцева.
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По ее словам, на заседании обсуждались вопросы освобождения удерживаемых лиц, процессуальной очистки переданных в ходе обмена пленными, вопросы открытия дополнительных пунктов пропуска в районах подконтрольных Киеву Счастья и Золотого, а также намерение украинских властей открыть в одностороннем порядке закрытый из-за угрозы распространения коронавируса КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
"Украинская сторона умышленно саботирует достижение договоренностей, умышленно делает необдуманные необоснованные заявления. Публично они заявляют и подтверждают свою готовность, а по факту они заблокировали решение и парижского коммюнюке, и минских соглашений", - заявила Кобцева.
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На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛуганская Народная РеспубликаПарижБерлин (город)В мире
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