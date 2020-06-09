В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу

ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Представителям Представителям Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не удалось достичь прогресса ни по одному вопросу повестки дня заседания гуманитарной группы по Донбассу , прошедшего во вторник в режиме видеоконференции, сообщила журналистам по итогам работы представитель ЛНР в данной подгруппе Ольга Кобцева

"Закончилась очередная видеоконференция гуманитарной группы. К сожалению, прогресса ни по одному вопросу повестки дня достичь не удалось", - заявила Кобцева.

По ее словам, на заседании обсуждались вопросы освобождения удерживаемых лиц, процессуальной очистки переданных в ходе обмена пленными, вопросы открытия дополнительных пунктов пропуска в районах подконтрольных Киеву Счастья и Золотого, а также намерение украинских властей открыть в одностороннем порядке закрытый из-за угрозы распространения коронавируса КПП "Станица Луганская" в Донбассе.

"Украинская сторона умышленно саботирует достижение договоренностей, умышленно делает необдуманные необоснованные заявления. Публично они заявляют и подтверждают свою готовность, а по факту они заблокировали решение и парижского коммюнюке, и минских соглашений", - заявила Кобцева.