https://ria.ru/20200609/1572686710.html
Мировая экономика вряд ли убежит от рецессии в 2020 году, считает эксперт
2020-06-09T14:47
2020-06-09T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юго-восточная азия
всемирный банк
экономика
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коронавирус covid-19, юго-восточная азия, всемирный банк, экономика
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мировая экономика после практически полной остановки на два месяца вряд ли сможет убежать от рецессии в 2020 году, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Всемирный банк накануне опубликовал прогноз, согласно которому снижение мировой экономики в текущем году составит 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.
"Я считаю, что на данный момент оценки Всемирного банка являются вполне адекватными. Все-таки трудно представить себе, что двадцатка мировых экономик, которые представляют собой фактически 90% мирового ВВП, может два-три месяца практически не функционировать или функционировать только частично, а потом убежать от рецессии - это практически нереально", - считает Микаелян.
"Очевидно, что сейчас происходит достаточно быстрое восстановление экономик Юго-Восточной Азии
- они первыми вошли в коронавирусный кризис и первыми из него вышли. Но мировое падение на 5% кажется мне вполне естественным, возможно даже, какие-то прогнозы придется пересмотреть", - добавляет он.
По мнению экономистов Всемирного банка
, пандемия коронавируса
и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. При этом в 2021 году ожидается ее восстановление - рост мирового ВВП, по прогнозу ВБ, составит 4,2%, а не 2,6%, как ожидалось в январе.