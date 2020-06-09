Мировая экономика вряд ли убежит от рецессии в 2020 году, считает эксперт

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мировая экономика после практически полной остановки на два месяца вряд ли сможет убежать от рецессии в 2020 году, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Всемирный банк накануне опубликовал прогноз, согласно которому снижение мировой экономики в текущем году составит 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

"Я считаю, что на данный момент оценки Всемирного банка являются вполне адекватными. Все-таки трудно представить себе, что двадцатка мировых экономик, которые представляют собой фактически 90% мирового ВВП, может два-три месяца практически не функционировать или функционировать только частично, а потом убежать от рецессии - это практически нереально", - считает Микаелян.

"Очевидно, что сейчас происходит достаточно быстрое восстановление экономик Юго-Восточной Азии - они первыми вошли в коронавирусный кризис и первыми из него вышли. Но мировое падение на 5% кажется мне вполне естественным, возможно даже, какие-то прогнозы придется пересмотреть", - добавляет он.