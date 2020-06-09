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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200609/1572686579.html
СМИ сообщили о вспышке коронавируса на складе Amazon в Германии
2020-06-09T14:18
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, германия, сша, в мире

СМИ сообщили о вспышке коронавируса на складе Amazon в Германии

14:18 09.06.2020
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© AP Photo / dpa/Guido KirchnerМедработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в Германии
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в Германии
© AP Photo / dpa/Guido Kirchner
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у 17 сотрудников логистического центра Amazon в городе Бад-Херсфельд в немецкой федеральной земле Гессен, сообщает издание Spiegel.
За последние дни было выявлено по меньшей мере девять новых случаев заражения вирусом Sars-CoV-2. Из 17 трое зараженных уже выздоровели, остальные 14 сотрудников и не менее восьми человек, которые вступали в контакт с зараженными, находятся на карантине, сообщает издание.
Представитель Amazon в ответ на запрос Spiegel отметил, что они ведут тесную работу с местными властями с целью защитить сотрудников. Еще с конца марта были предприняты меры, среди которых усиленная уборка, измерение температуры при входе в здание, лицевая защита, средства дезинфекции и иные меры для обеспечения дистанции на рабочем месте, отметили в компании.
Как отмечает издание, с начала пандемии инфекция фиксировалась и в других филиалах Amazon в Германии. Так, в Пфорцхайме обнаружили не менее семи случаев, в Винзене - по меньшей мере 53. В США трое сотрудников Amazon подали в суд на работодателя, обвинив его в небрежном отношении к мерам защиты работников, сообщал телеканал CNBC. Amazon обвинения отвергает.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗГерманияСШАВ мире
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