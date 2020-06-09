Российские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде

"В непосредственной близости от Земли Александра I и залива Беллинсгаузена участники экспедиции обнаружили впадину в 800 метров, хотя окружающие глубины в среднем составляют порядка 200 метров. Такое явление у побережья — редкость", — отметили в РГО.