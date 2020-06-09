Российские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экспедиция российского океанографического судна "Адмирал Владимирский" обнаружила у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщили журналистам в департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.
"В непосредственной близости от Земли Александра I и залива Беллинсгаузена участники экспедиции обнаружили впадину в 800 метров, хотя окружающие глубины в среднем составляют порядка 200 метров. Такое явление у побережья — редкость", — отметили в РГО.
По словам командира экспедиции капитана первого ранга Олега Осипова, дно моря Беллинсгаузена в непосредственной близости от берегов имеет массу глубоких продольных борозд, которые, по-видимому, оставили сползающие айсберги и ледники.
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" с 3 декабря по 8 июня участвовало в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. За время экспедиции специалисты провели масштабные гидрографические и гидрологические исследования, уточнили координаты острова Петра Первого и местоположение береговой черты Земли Александра I и острова Ротшильд. Всего по результатам экспедиции будут внесены изменения в 14 морских карт.