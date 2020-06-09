В РГО рассказали, когда будет известно положение южного магнитного полюса

"Фактическое местоположение магнитного полюса Земли будет известно в конце 2020 года. Его изменение связано со вспышками на Солнце и постоянным дрейфом магнитных полюсов. Считается, что ежегодно южный магнитный полюс Земли смещается на 40 километров", - говорится в сообщении.