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В РГО рассказали, когда будет известно положение южного магнитного полюса
2020-06-09T14:16
риа наука
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земля - риа наука
русское географическое общество
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олег осипов, земля - риа наука, русское географическое общество, антарктида

В РГО рассказали, когда будет известно положение южного магнитного полюса

14:16 09.06.2020
561
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид с борта исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" на остров Аделейд во время плавания к антарктической станции "Беллинсгаузен"
Вид с борта исследовательского судна Балтийского флота Адмирал Владимирский на остров Аделейд во время плавания к антарктической станции Беллинсгаузен
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид с борта исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" на остров Аделейд во время плавания к антарктической станции "Беллинсгаузен". Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Фактическое местоположение южного магнитного полюса Земли, которое уточнила экспедиция российского судна "Адмирал Владимирский", будет известно только к концу 2020 года, сообщили журналистам в департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.
"Фактическое местоположение магнитного полюса Земли будет известно в конце 2020 года. Его изменение связано со вспышками на Солнце и постоянным дрейфом магнитных полюсов. Считается, что ежегодно южный магнитный полюс Земли смещается на 40 километров", - говорится в сообщении.
Как пояснил командир экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов, слова которого приводит РГО, данные, полученные во время измерений, сейчас переслали в научные институты. Там с учётом вариаций магнитного поля уберут все случайные составляющие и интегрируют полученные данные в модель магнитного поля.
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" с 3 декабря 2019 года по 8 июня 2020 года участвовало в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. За время экспедиции проведены масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике. Экспедиция также уточнила координаты острова Петра Первого в Антарктике и местоположение береговой черты Земли Александра I и острова Ротшильд. Всего по результатам экспедиции будут внесены изменения в 14 морских карт.
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РИА НаукаОлег ОсиповЗемля - РИА НаукаРусское географическое обществоАнтарктида
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