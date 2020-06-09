Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму рассчитывает, что с 1 июля россияне смогут путешествовать по стране при соблюдении мер безопасности и предосторожности.

"Мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона начиная с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, но мы сделаем все возможное".

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил губернаторам совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом до 15 июня подготовить планы по открытию туристической отрасли в регионах.