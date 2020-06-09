https://ria.ru/20200609/1572686120.html
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России
2020-06-09T14:14
2020-06-09T15:05
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму рассчитывает, что с 1 июля россияне смогут путешествовать по стране при соблюдении мер безопасности и предосторожности.
Об этом в интернет-обращении заявила глава ведомства Зарина Догузова
.
"Мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона начиная с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, но мы сделаем все возможное".
Она напомнила, что 1 июня начался первый этап выхода гостиничной и туристической отраслей из ограничительных мер, в регионах стали открываться отели и санатории.
"Вчера первых гостей начала принимать Белокуриха
в Алтайском крае", — добавила Догузова.
Руководитель Ростуризма
обратила внимание на то, что информация постоянно меняется, обновляется, а ограничения снимаются.
О том, что страна готова к постепенному открытию туристического сезона, накануне заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил губернаторам совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом до 15 июня подготовить планы по открытию туристической отрасли в регионах.