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Пассажиропоток в аэропортах в Швеции снизился на 98% из-за пандемии
2020-06-09T14:12
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коронавирус covid-19
швеция
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коронавирус covid-19, швеция, в мире

Пассажиропоток в аэропортах в Швеции снизился на 98% из-за пандемии

14:12 09.06.2020
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Самолет в небе
© РИА Новости / Антон Денисов
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СТОКГОЛЬМ, 9 июн - РИА Новости. Пассажиропоток в десяти крупнейших шведских аэропортах из-за пандемии коронавируса снизился на 98%, свидетельствуют данные статистики, опубликованные во вторник компанией-оператором Swedavia.
"В мае через десять аэропортов Swedavia прошли около 80 тысяч пассажиров. Это снижение на 98% по сравнению с 3,6 миллиона пассажиров, зафиксированных в тот же период в прошлом году", - сообщает компания.
Аэропорт Пафос, Кипр
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Глава компании Юунас Абрахамссон ожидает некоторое увеличение пассажиропотока после ослабления карантинных мер в странах ЕС, но считает, что рассчитывать на возвращение к прежнему объему перевозок в ближайшие месяцы не стоит.
"В связи с тем, что ограничения ослабляются, мы видим четкие признаки того, что авиакомпании планируют острожно наращивать трафик. Это позитивный знак, но мы все равно говорим об очень низком уровне. Мы не ожидаем быстрого восстановления трафика в ближайшие месяцы", - приводятся в заявлении слова Абрахамссона.
Swedavia управляет десятью аэропортами Швеции, среди них крупнейшие в стране международные аэропорты Арланда в Стокгольме и Ландветтер в Гётеборге.
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