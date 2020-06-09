Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200609/1572685740.html
"Той Рой Медиа": Amazon купил мультсериал "Дракоша Тоша"
2020-06-09T14:35
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572685838_37:0:3678:2048_1200x0_80_0_0_4428b552f1be605f83e89f749fe015a9.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572685740.html?chat_room_id=1572685740
Новости
ru-RU
58
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572685838_37:0:3678:2048_1200x0_80_0_0_4428b552f1be605f83e89f749fe015a9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572685838_101:0:2832:2048_1200x0_80_0_0_303f113df94081691b3490904ebf7f1d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572685838_1195:0:3243:2048_1200x0_80_0_0_d724a37191bbf3d356772189df9d3c50.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

"Той Рой Медиа": Amazon купил мультсериал "Дракоша Тоша"

14:35 09.06.2020
58
© Представлено «Той Рой Медиа»Мультфильм "Дракоша Тоша"
Мультфильм Дракоша Тоша
© Представлено «Той Рой Медиа»
МОСКВА, 9 июн - Пресс-служба "Той Рой Медиа". Крупнейшая американская платформа онлайн-видео Amazon Prime приобрела права на показ первого сезона российского мультсериала "Дракоша Тоша", снятого по рассказам известного писателя Олега Роя. Видеоконтент уже доступен на Amazon в США и Канаде.
Первый сезон мультсериала "Дракоша Тоша" состоит из 26 серий. Всего снято 2 сезона детского сериала. Контент в России транслируется на крупнейших телеканалах - "Мульт", "Карусель" и других, а также в онлайн-кинотеатрах ivi, Megogo, Okko, Wink, Megaton TV. В ближайшее время он будет доступен на платформе tvzavr.
Также "Дракоша Тоша" является обладателем серебряной кнопки на YouTube в России за быстрое достижение аудитории. На сегодняшний день аудитория мультсериала в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов. Отметим, что идёт работа над третьим сезоном мультсериала "Дракоша Тоша", автором сценария которого стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер, работавший над "Черепашками Ниндзя", "Чёрным плащом" и "Мишками Гамми", на которых выросло нынешнее поколение.
"Мы несказанно рады сильному старту на североамериканском рынке. Как международная история проект "Дракоша Тоша" задумывался, прежде всего, для Азии, где драконы и панды нативны для аудитории маленьких зрителей. Однако мультсериал вызывает большой интерес и у американских вещателей. Помимо Amazon Prime, летом мы также планируем стартовать на платформах Tubi, принадлежащей 20th Century Fox, и Pluto, которой владеет Viacom", - отметил коммерческий директор "Той Рой Медиа" Евгений Венковский.
По сюжету мультсериала малыши панды Няша и Яша живут в уютном домике посреди леса и познают окружающий мир. У них есть друзья - дракончики. Настоящий - Тоша и дракон-робот нового поколения Дуся. Они главные воспитатели малышей, а у Тоши есть еще и волшебные пузыри, в которых друзья отправляются в удивительные миры. Мультфильм рассчитан на детей от года до семи лет и содержит воспитательный посыл, развивает эмоциональный интеллект. Главные герои учат детей познавать себя и окружающий мир, быть терпеливыми, строить гармоничные отношения с родителями и сверстниками, логически и позитивно мыслить, храбро и мирно выходить из конфликтных ситуаций, а главное, верить в чудеса.
"Той Рой Медиа" - создатель и дистрибьютор популярного мультсериала "Дракоша Тоша". Это единственный российский анимационный мультсериал для детей от 0 до 7 лет, созданный с помощью частного капитала. На данный момент вышло уже 2 сезона и 52 серии с красочной и доброй историей.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Пленарное заседание Госдумы РФ
Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
Самое надежное – это человек: в Госдуме голосовали руками из-за сбоя системы
В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
Кибербезопасность
Эксперты обнаружили фишинговую кампанию с использованием бренда Heineken
Яндекс Такси
Брянского водителя такси уволили после отказа студенту из Конго в поездке
Снос ветхого жилого дома
Тюменская область к 2023 году завершит программу расселения ветхого жилья
Девушка с ноутбуком
Конкурс "Моя страна – моя Россия" объединил более 113 тысяч человек
Город Ханты-Мансийск
Участникам голосования по поправкам в Конституцию в Югре выдадут СИЗ
Компрессорная станция
ОЭЗ "Липецк" вложит 400 млн рублей в газификацию своей площадки
Забор крови у донора
Участники конкурса "Лидеры России" провели акцию "Лидеры-доноры"
Китайские студенты
Китайских учащихся ждут на Международном конкурсе эссе "Билингва-2020"
Раздельный сбор мусора
Новикомбанк помог создать комплекс по переработке отходов в Кашире
Кубанские виноградники
Кубань увеличила экспорт вина за пять лет более чем в четыре раза
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Среди участников парада заболевших COVID-19 нет, заявили в Минобороны
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса
Регионы жалуются на отсутствие в продаже бесконтактных термометров
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о созданной в Германии в 1945 году группе войск СССР
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния