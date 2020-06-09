"Той Рой Медиа": Amazon купил мультсериал "Дракоша Тоша"

МОСКВА, 9 июн - Пресс-служба "Той Рой Медиа". Крупнейшая американская платформа онлайн-видео Amazon Prime приобрела права на показ первого сезона российского мультсериала "Дракоша Тоша", снятого по рассказам известного писателя Олега Роя. Видеоконтент уже доступен на Amazon в США и Канаде.

Первый сезон мультсериала "Дракоша Тоша" состоит из 26 серий. Всего снято 2 сезона детского сериала. Контент в России транслируется на крупнейших телеканалах - "Мульт", "Карусель" и других, а также в онлайн-кинотеатрах ivi, Megogo, Okko, Wink, Megaton TV. В ближайшее время он будет доступен на платформе tvzavr.

Также "Дракоша Тоша" является обладателем серебряной кнопки на YouTube в России за быстрое достижение аудитории. На сегодняшний день аудитория мультсериала в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов. Отметим, что идёт работа над третьим сезоном мультсериала "Дракоша Тоша", автором сценария которого стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер, работавший над "Черепашками Ниндзя", "Чёрным плащом" и "Мишками Гамми", на которых выросло нынешнее поколение.

"Мы несказанно рады сильному старту на североамериканском рынке. Как международная история проект "Дракоша Тоша" задумывался, прежде всего, для Азии, где драконы и панды нативны для аудитории маленьких зрителей. Однако мультсериал вызывает большой интерес и у американских вещателей. Помимо Amazon Prime, летом мы также планируем стартовать на платформах Tubi, принадлежащей 20th Century Fox, и Pluto, которой владеет Viacom", - отметил коммерческий директор "Той Рой Медиа" Евгений Венковский.

По сюжету мультсериала малыши панды Няша и Яша живут в уютном домике посреди леса и познают окружающий мир. У них есть друзья - дракончики. Настоящий - Тоша и дракон-робот нового поколения Дуся. Они главные воспитатели малышей, а у Тоши есть еще и волшебные пузыри, в которых друзья отправляются в удивительные миры. Мультфильм рассчитан на детей от года до семи лет и содержит воспитательный посыл, развивает эмоциональный интеллект. Главные герои учат детей познавать себя и окружающий мир, быть терпеливыми, строить гармоничные отношения с родителями и сверстниками, логически и позитивно мыслить, храбро и мирно выходить из конфликтных ситуаций, а главное, верить в чудеса.

"Той Рой Медиа" - создатель и дистрибьютор популярного мультсериала "Дракоша Тоша". Это единственный российский анимационный мультсериал для детей от 0 до 7 лет, созданный с помощью частного капитала. На данный момент вышло уже 2 сезона и 52 серии с красочной и доброй историей.