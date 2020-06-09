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Зеленский ответил на вопрос о месте Бандеры в истории
2020-06-09T14:10
леонид кравчук
владимир зеленский
степан бандера
богдан хмельницкий
украина
в мире
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леонид кравчук, владимир зеленский, степан бандера, богдан хмельницкий, украина, в мире

Зеленский ответил на вопрос о месте Бандеры в истории

14:10 09.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на вопрос о месте лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры в истории должно ответить время.
"Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, - ее сыновья, действительно являются ее героями. У нас от героя до врага - один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке страны – ред.). Нету однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время", - сказал Зеленский в комментарии изданию "Украинская правда" на вопрос о том, считает ли он Бандеру героем.
Также отвечая на вопрос, какая историческая фигура его больше всего захватывает, Зеленский сказал, что с большим уважением относиться к первому президенту Украины Леониду Кравчуку. "Он дал Украине независимость. Что бы там ни было. Много всего говорят. Но кто такой Кравчук сегодня? Он - первый президент Украины. Понятно, что люди поддержали на референдуме. Все это понятно. Но...", - сказал Зеленский.
Кроме того, президенту нравится "дипломатия, переговоры и хитрость" гетмана Богдана Хмельницкого.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА запрещено в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Экстремистская организация, запрещена в России
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Леонид КравчукВладимир ЗеленскийСтепан БандераБогдан ХмельницкийУкраинаВ мире
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