Зеленский ответил на вопрос о месте Бандеры в истории

"Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, - ее сыновья, действительно являются ее героями. У нас от героя до врага - один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке страны – ред.). Нету однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время", - сказал Зеленский в комментарии изданию "Украинская правда" на вопрос о том, считает ли он Бандеру героем.