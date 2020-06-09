Патрушев обозначил проблемы с диверсификацией ОПК в СЗФО

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Предприятия различных отраслей оборонно-промышленного комплекса на территории Северо-Западного федерального округа РФ по-прежнему не в полной мере развернули диверсификацию своего производства, в том числе из-за финансовых проблем и отсутствия сервисных центров, сообщил секретарь Совета безопасности России Предприятия различных отраслей оборонно-промышленного комплекса на территории Северо-Западного федерального округа РФ по-прежнему не в полной мере развернули диверсификацию своего производства, в том числе из-за финансовых проблем и отсутствия сервисных центров, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Выступая во вторник в ходе проходящего по видеосвязи совещания по вопросам безопасности в СЗФО, Патрушев напомнил, что президентом России Владимиром Путиным определена задача обеспечить на предприятиях ОПК производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения. К 2020 году её доля в общем объёме выпуска продукции должна составить 17%, к 2025 году - 30%, а к 2030 году - 50%, добавил Патрушев.

"В 2019 году доля продукции гражданского назначения на предприятиях СЗФО в целом составила 16,3%. При этом 70% гражданской продукции приходится на судостроительную отрасль. Предприятия других отраслей ОПК сталкиваются с существенными проблемами в процессе перепрофилирования своего производства", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.

Имеются трудности в повышении объёмов выпуска продукции гражданского назначения и в освоении производства новых изделий, в том числе у предприятий, имеющих полную загрузку в рамках гособоронзаказа, отметил Патрушев.

"Предприятия ОПК, как правило, не обладают свободными денежными средствами для финансирования работ по созданию технологического цикла выпуска изделий, не имеют собственных дилерских, сервисных центров, остро нуждаются в специалистах, компетентных в сфере маркетинга и поиска потенциальных заказчиков", - добавил секретарь СБ.