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Патрушев обозначил проблемы с диверсификацией ОПК в СЗФО
2020-06-09T14:10
сзфо
владимир путин
николай патрушев
безопасность
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сзфо, владимир путин, николай патрушев, безопасность

Патрушев обозначил проблемы с диверсификацией ОПК в СЗФО

14:10 09.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Предприятия различных отраслей оборонно-промышленного комплекса на территории Северо-Западного федерального округа РФ по-прежнему не в полной мере развернули диверсификацию своего производства, в том числе из-за финансовых проблем и отсутствия сервисных центров, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Выступая во вторник в ходе проходящего по видеосвязи совещания по вопросам безопасности в СЗФО, Патрушев напомнил, что президентом России Владимиром Путиным определена задача обеспечить на предприятиях ОПК производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения. К 2020 году её доля в общем объёме выпуска продукции должна составить 17%, к 2025 году - 30%, а к 2030 году - 50%, добавил Патрушев.
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"В 2019 году доля продукции гражданского назначения на предприятиях СЗФО в целом составила 16,3%. При этом 70% гражданской продукции приходится на судостроительную отрасль. Предприятия других отраслей ОПК сталкиваются с существенными проблемами в процессе перепрофилирования своего производства", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.
Имеются трудности в повышении объёмов выпуска продукции гражданского назначения и в освоении производства новых изделий, в том числе у предприятий, имеющих полную загрузку в рамках гособоронзаказа, отметил Патрушев.
"Предприятия ОПК, как правило, не обладают свободными денежными средствами для финансирования работ по созданию технологического цикла выпуска изделий, не имеют собственных дилерских, сервисных центров, остро нуждаются в специалистах, компетентных в сфере маркетинга и поиска потенциальных заказчиков", - добавил секретарь СБ.
По словам Патрушева, в числе проблем можно также назвать низкую конкурентоспособность планируемой к выпуску на оборонных предприятиях гражданской продукции, сохранение зависимости от поставок иностранного оборудования, электронной компонентной базы и материалов.
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