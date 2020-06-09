В интернате на Украине произошла вспышка коронавируса

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Вспышку коронавируса зафиксировали в Золотоношском психоневрологическом интернате в Вспышку коронавируса зафиксировали в Золотоношском психоневрологическом интернате в Черкасской области Украины , там выявили 21 зараженного, сообщил во вторник глава областной государственной администрации Роман Боднар.

"Вспышка возникла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную коронавирусом сотрудницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных. Обследовали 26 подопечных, у 21 человека обнаружили положительный на COVID-19 результат", - написал Боднар на своей странице в Facebook

Он сообщил, что в связи со вспышкой проводят эпидемиологическое расследование, по результатам которого материалы направят в правоохранительные органы.

По словам Боднара, в интернате провели дезинфекционные мероприятия, определен круг людей, которые контактировали с зараженными. На территории интерната усилили карантин, сотрудники и подопечные будут круглосуточно находиться в учреждении.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 27856, умерли 810 человек, 12412 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.