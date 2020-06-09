https://ria.ru/20200609/1572685506.html
В интернате на Украине произошла вспышка коронавируса
2020-06-09T14:08
2020-06-09T14:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
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коронавирус covid-19, украина, в мире
КИЕВ, 9 июн – РИА Новости.
Вспышку коронавируса зафиксировали в Золотоношском психоневрологическом интернате в Черкасской области Украины
, там выявили 21 зараженного, сообщил во вторник глава областной государственной администрации Роман Боднар.
"Вспышка возникла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную коронавирусом сотрудницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных. Обследовали 26 подопечных, у 21 человека обнаружили положительный на COVID-19 результат", - написал Боднар на своей странице в Facebook
.
Он сообщил, что в связи со вспышкой проводят эпидемиологическое расследование, по результатам которого материалы направят в правоохранительные органы.
По словам Боднара, в интернате провели дезинфекционные мероприятия, определен круг людей, которые контактировали с зараженными. На территории интерната усилили карантин, сотрудники и подопечные будут круглосуточно находиться в учреждении.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 27856, умерли 810 человек, 12412 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.