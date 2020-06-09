Больницы в Челябинской области переходят на обычный режим работы

Кроме того, согласно приказу, с 22 июня планируется возобновить госпитализацию пациентов для оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация", а с 1 июля - возобновить госпитализацию пациентов для санаторно-курортного лечения.

По данным минздрава области, на утро 9 июня в регионе подтверждены 4129 случаев заболевания COVID-19 (плюс 135 новых подтверждений ко вчерашнему дню). ️За прошедшие сутки выписаны 100 человек, всего 1967 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки умерли 4 человека от COVID-19.