https://ria.ru/20200609/1572685466.html
Больницы в Челябинской области переходят на обычный режим работы
2020-06-09T14:12
2020-06-09T14:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
челябинская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, челябинская область, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости.
Плановую госпитализацию пациентов в медицинские учреждения Челябинской области
, приостановленную в апреле из-за угрозы коронавирусной инфекции, возобновят в июне, сообщается в приказе министерства здравоохранения региона.
"С 8 июня возобновить плановую госпитализацию в круглосуточные стационары по профилям: хирургия, офтальмология, с 15 июня возобновить плановую госпитализацию в круглосуточные стационары по всем профилям оказания медицинской помощи, в том числе пульмонологические, терапевтические, педиатрические, инфекционные. С 22 июня возобновить госпитализацию в дневные стационары", - говорится в приказе, опубликованном на сайте
областного министерства.
Кроме того, согласно приказу, с 22 июня планируется возобновить госпитализацию пациентов для оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация", а с 1 июля - возобновить госпитализацию пациентов для санаторно-курортного лечения.
По данным минздрава области, на утро 9 июня в регионе подтверждены 4129 случаев заболевания COVID-19 (плюс 135 новых подтверждений ко вчерашнему дню). ️За прошедшие сутки выписаны 100 человек, всего 1967 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки умерли 4 человека от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.