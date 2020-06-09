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Больницы в Челябинской области переходят на обычный режим работы
2020-06-09T14:12
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Больницы в Челябинской области переходят на обычный режим работы

14:12 09.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОборудование реанимационной палаты
Оборудование реанимационной палаты
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Плановую госпитализацию пациентов в медицинские учреждения Челябинской области, приостановленную в апреле из-за угрозы коронавирусной инфекции, возобновят в июне, сообщается в приказе министерства здравоохранения региона.
"С 8 июня возобновить плановую госпитализацию в круглосуточные стационары по профилям: хирургия, офтальмология, с 15 июня возобновить плановую госпитализацию в круглосуточные стационары по всем профилям оказания медицинской помощи, в том числе пульмонологические, терапевтические, педиатрические, инфекционные. С 22 июня возобновить госпитализацию в дневные стационары", - говорится в приказе, опубликованном на сайте областного министерства.
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
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Кроме того, согласно приказу, с 22 июня планируется возобновить госпитализацию пациентов для оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация", а с 1 июля - возобновить госпитализацию пациентов для санаторно-курортного лечения.
По данным минздрава области, на утро 9 июня в регионе подтверждены 4129 случаев заболевания COVID-19 (плюс 135 новых подтверждений ко вчерашнему дню). ️За прошедшие сутки выписаны 100 человек, всего 1967 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки умерли 4 человека от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧелябинская областьОбщество
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