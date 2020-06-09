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Следователи выяснят обстоятельства гибели дайвера под Калининградом
2020-06-09T14:05
балтийское море
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
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балтийское море, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия

Следователи выяснят обстоятельства гибели дайвера под Калининградом

14:05 09.06.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели 23-летнего молодого человека, который погиб при погружении в Балтийское море возле поселка Янтарный в Калининградской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
Информация о гибели 23-летнего местного жителя, тело которого извлекли из Балтийского моря вблизи поселка Янтарный, поступила в правоохранительные органы во вторник. По предварительным данным, молодой человек с лодки вместе с друзьями погружался под воду в снаряжении для дайвинга. В какой-то момент молодой человек не смог подняться, один из приятелей обнаружил его уже без признаков жизни, придавленным камнем на дне. При осмотре места происшествия на теле погибшего следов криминальной смерти не обнаружено.
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"Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР по данному факту организовано проведение доследственной проверки. Личность погибшего установлена, им оказался 23-летний житель поселка Янтарный. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказала Гацко.
Водолазное снаряжение, как правило, используется для добычи янтаря в Балтийском море. Единственным предприятием в России, которое ведет легальную промышленную добычу минерала, является Калининградский янтарный комбинат. Почти 90% разведанных запасов янтаря сосредоточены у поселка Янтарный в Калининградской области.
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Балтийское мореСледственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьПроисшествия
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