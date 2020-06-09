Следователи выяснят обстоятельства гибели дайвера под Калининградом

Информация о гибели 23-летнего местного жителя, тело которого извлекли из Балтийского моря вблизи поселка Янтарный, поступила в правоохранительные органы во вторник. По предварительным данным, молодой человек с лодки вместе с друзьями погружался под воду в снаряжении для дайвинга. В какой-то момент молодой человек не смог подняться, один из приятелей обнаружил его уже без признаков жизни, придавленным камнем на дне. При осмотре места происшествия на теле погибшего следов криминальной смерти не обнаружено.