https://ria.ru/20200609/1572685018.html
Одного из задержанных в Сибири юных анархистов заключили в СИЗО
2020-06-09T14:02
2020-06-09T14:26
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, происшествия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Один из задержанных в Красноярском крае
юных анархистов заключен в СИЗО, два других признали вину и помещены под домашний арест, сообщает ЦОС ФСБ
.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае задержаны трое 14-летних "сторонников анархистских взглядов". По предварительным данным СК
, они с октября 2019 года по июнь 2020-го изучали "запрещенную литературу и просматривали видеофильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств". Навыки они отрабатывали в заброшенном доме, на пустырях и стройках, полагает СК РФ. Уголовное дело возбуждено по статье "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности".
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в отношении двоих подростков, полностью признавших свою вину и раскаявшихся в содеянном, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу", - говорится в сообщении.
Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, но по ряду тяжких статей – уже с 14. Максимальное наказание для подростков – десять лет воспитательной колонии.