Одного из задержанных в Сибири юных анархистов заключили в СИЗО

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в отношении двоих подростков, полностью признавших свою вину и раскаявшихся в содеянном, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу", - говорится в сообщении.