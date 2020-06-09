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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200609/1572684809.html
ЦИК рассмотрит вопрос о выделении допсредств избиркомам на голосование
2020-06-09T14:00
голосование по поправкам в конституцию
россия
цик рф
владимир путин
политика
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россия, цик рф, владимир путин, политика

ЦИК рассмотрит вопрос о выделении допсредств избиркомам на голосование

14:00 09.06.2020
236
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ЦИК России в среду рассмотрит вопрос о дополнительном выделении средств из бюджета для региональных избиркомов на подготовку и проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ, следует из проекта повестки дня заседания Центризбиркома.
Согласно опубликованному на сайте проекту повестки, Центризбирком в среду рассмотрит вопрос "О дополнительном выделении средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ".
Также планируется обсудить вопрос о формировании территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:11Голосование по поправкам в Конституцию
Песков назвал подготовку голосования по поправкам прерогативой ЦИК
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЦИК РФВладимир ПутинПолитика
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