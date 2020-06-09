ЦИК рассмотрит вопрос о выделении допсредств избиркомам на голосование

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ЦИК России в среду рассмотрит вопрос о дополнительном выделении средств из бюджета для региональных избиркомов на подготовку и проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ, следует из проекта повестки дня заседания Центризбиркома.
Согласно опубликованному на сайте проекту повестки, Центризбирком в среду рассмотрит вопрос "О дополнительном выделении средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ".
Также планируется обсудить вопрос о формировании территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.