https://ria.ru/20200609/1572684748.html
В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
2020-06-09T13:59
2020-06-09T15:04
религия
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
владимир легойда
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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религия, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
В Русской православной церкви надеются, что прихожане храмов будут соблюдать санитарные требования, утвержденные Роспотребнадзором
, заявил во вторник журналистам председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
.
"Мы надеемся, что люди будут проявлять сознательность и выполнять эти (санитарные – ред.) требования, поскольку это важно и от этого зависит наше здоровье и здоровье наших близких", - сказал Легойда.
По его словам, среди основных требований, которые утверждены Роспотребнадзором: соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров для людей в храме и прихрамовой территории, "определение количества людей, которое может войти в храм исходя из 4 квадратных метров на человека", ношение масок, перчаток, обработка рук санитайзером. Это касается и московских храмов, подчеркнул Легойда.
"По мере того, как ситуация, как мы надеемся, будет улучшаться, эти ограничения будут сниматься", - подытожил представитель Русской церкви.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы
и Московской области
с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви. Храмы Русской православной церкви в Москве открыли двери для верующих 6 июня. Богослужения проводятся при соблюдении санитарных мер, разработанных Роспотребнадзором.
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