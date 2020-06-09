В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила

"Мы надеемся, что люди будут проявлять сознательность и выполнять эти (санитарные – ред.) требования, поскольку это важно и от этого зависит наше здоровье и здоровье наших близких", - сказал Легойда.

По его словам, среди основных требований, которые утверждены Роспотребнадзором: соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров для людей в храме и прихрамовой территории, "определение количества людей, которое может войти в храм исходя из 4 квадратных метров на человека", ношение масок, перчаток, обработка рук санитайзером. Это касается и московских храмов, подчеркнул Легойда.