https://ria.ru/20200609/1572684688.html
Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
2020-06-09T13:59
2020-06-09T13:59
дтп с участием михаила ефремова
сергей жорин
александр добровинский
михаил ефремов
филипп киркоров
происшествия
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https://ria.ru/20200609/1572679593.html
Алексей
хотя у Ефремова уже есть адвокат, но это непрофессионально с их стороны.
193
Ненавал Трамп
Просто у них есть понятие чести и достоинства.
193
14
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60
дтп с участием михаила ефремова, сергей жорин, александр добровинский, михаил ефремов, филипп киркоров, происшествия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Известные адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский
сообщили РИА Новости, что им предлагали, но они отказались защищать актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы со смертельным исходом.
"Ко мне вчера обращались, но я, к сожалению, очень занята", - сказала Стукалова, защищавшая футболиста Александра Кокорина по делу о драках.
"Мне поступило такое предложение, но я его не принял", - сказал Добровинский - адвокат бывших супруг футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а также Филиппа Киркорова
в споре с французским композитором Дидье Моруани о плагиате на его песню "Жестокая любовь".
Адвокат певицы Лолиты и лейбла Black Star Сергей Жорин
заявил РИА Новости, что к нему с подобной просьбой не обращались, но "маловероятно", что он взялся бы за это дело.
Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.