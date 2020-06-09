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Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
2020-06-09T13:59
дтп с участием михаила ефремова
сергей жорин
александр добровинский
михаил ефремов
филипп киркоров
происшествия
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https://ria.ru/20200609/1572679593.html
хотя у Ефремова уже есть адвокат, но это непрофессионально с их стороны.
193
Просто у них есть понятие чести и достоинства.
193
14
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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353
60
дтп с участием михаила ефремова, сергей жорин, александр добровинский, михаил ефремов, филипп киркоров, происшествия

Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова

13:59 09.06.2020
199673
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы, куда должны доставить на допрос актёра Михаила Ефремова
Здание Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы, куда должны доставить на допрос актёра Михаила Ефремова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Известные адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский сообщили РИА Новости, что им предлагали, но они отказались защищать актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы со смертельным исходом.
"Ко мне вчера обращались, но я, к сожалению, очень занята", - сказала Стукалова, защищавшая футболиста Александра Кокорина по делу о драках.
"Мне поступило такое предложение, но я его не принял", - сказал Добровинский - адвокат бывших супруг футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а также Филиппа Киркорова в споре с французским композитором Дидье Моруани о плагиате на его песню "Жестокая любовь".
Адвокат певицы Лолиты и лейбла Black Star Сергей Жорин заявил РИА Новости, что к нему с подобной просьбой не обращались, но "маловероятно", что он взялся бы за это дело.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вчера, 13:07
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваСергей ЖоринАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовФилипп КиркоровПроисшествия
Популярные комментарии
хотя у Ефремова уже есть адвокат, но это непрофессионально с их стороны.
9 июня, 14:17
ААлексей
621121126
Просто у них есть понятие чести и достоинства.
9 июня, 16:15
НТНенавал Трамп
1451412130
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