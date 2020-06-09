Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова

Здание Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы, куда должны доставить на допрос актёра Михаила Ефремова

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Известные адвокаты Татьяна Стукалова и Известные адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский сообщили РИА Новости, что им предлагали, но они отказались защищать актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы со смертельным исходом.

"Ко мне вчера обращались, но я, к сожалению, очень занята", - сказала Стукалова, защищавшая футболиста Александра Кокорина по делу о драках.

"Мне поступило такое предложение, но я его не принял", - сказал Добровинский - адвокат бывших супруг футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а также Филиппа Киркорова в споре с французским композитором Дидье Моруани о плагиате на его песню "Жестокая любовь".

Адвокат певицы Лолиты и лейбла Black Star Сергей Жорин заявил РИА Новости, что к нему с подобной просьбой не обращались, но "маловероятно", что он взялся бы за это дело.

Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался.