https://ria.ru/20200609/1572684466.html
Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
2020-06-09T13:56
2020-06-09T13:56
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
николай патрушев
безопасность
экономика
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), николай патрушев, безопасность, экономика
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
Налаживание выпуска предприятиями российской "оборонки" гражданской высокотехнологичной продукции поможет преодолеть последствия недопоставок иностранного оборудования для отечественной промышленности из-за пандемии коронавируса, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
.
Он выступил во вторник на проходящем в формате видеоконференции совещания по вопросам безопасности в Северо-Западном федеральном округе РФ. Одной из тем совещания стала диверсификация производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
"Особо хочу обратить внимание на важность участия предприятий ОПК в реализации национальных проектов. Налаживание производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК поможет нивелировать негативные последствия, связанные с введением санкций, а также со срывом поставок иностранного оборудования и комплектующих в период пандемии коронавируса", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.
По словам Патрушева, для решения этой задачи необходима адресная поддержка предприятий со стороны Минпромторга
России, других министерств, субъектов РФ, в том числе в области технического перевооружения производственных мощностей, сертификации продукции гражданского назначения и подготовки кадров в рамках реализации общенационального плана по восстановлению экономики.