Патрушев рассказал о диверсификации ОПК

Он выступил во вторник на проходящем в формате видеоконференции совещания по вопросам безопасности в Северо-Западном федеральном округе РФ. Одной из тем совещания стала диверсификация производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

"Особо хочу обратить внимание на важность участия предприятий ОПК в реализации национальных проектов. Налаживание производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК поможет нивелировать негативные последствия, связанные с введением санкций, а также со срывом поставок иностранного оборудования и комплектующих в период пандемии коронавируса", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.