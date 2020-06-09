https://ria.ru/20200609/1572684182.html
В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
2020-06-09T13:52
2020-06-09T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
чувашская республика (чувашия)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, чувашская республика (чувашия), общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости.
Двое мужчин и женщина, болевшие коронавирусом
, умерли в больницах Чувашии
, сообщает оперштаб региона.
Ранее в Чувашии были зарегистрированы 15 случаев гибели пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
"Последними умершими с COVID-19 стали двое мужчин и женщина 1938, 1951 и 1976 годов рождения. У всех имелись серьезные сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но спасти их не удалось", - говорится в сообщении.
По данным регионального минздрава, за последние сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена еще у 85 жителей Чувашии. Общее количество заболевших составляет 3646 человек, 1769 пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.