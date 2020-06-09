По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу

Ранее украинские СМИ сообщали, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам. Госбюро расследований вызывало Порошенко на допрос, однако он не явился, после чего суд разрешил его принудительный привод.

"Насколько мне известно, экспертиза назначена. Сейчас определяются обстоятельства осуществления записей, круг присутствующих лиц, применимые технические средства и возможность идентифицировать голоса. Дело расследуется строго в рамках закона, чтобы оно не стало политическим в свете предстоящих выборов в США", - сказала Венедиктова в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном во вторник.

При этом она не исключила будущего сотрудничества с американскими правоохранителями по этому делу, если украинские следователи и прокуроры сочтут это необходимым.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти были сфабрикованы.