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По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
2020-06-09T13:51
петр порошенко
верховная рада украины
джо байден
украина
в мире
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петр порошенко, верховная рада украины, джо байден, украина, в мире

По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу

13:51 09.06.2020
1151
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкВице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу о прослушке разговоров экс-президента страны Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом назначена экспертиза.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам. Госбюро расследований вызывало Порошенко на допрос, однако он не явился, после чего суд разрешил его принудительный привод.
"Насколько мне известно, экспертиза назначена. Сейчас определяются обстоятельства осуществления записей, круг присутствующих лиц, применимые технические средства и возможность идентифицировать голоса. Дело расследуется строго в рамках закона, чтобы оно не стало политическим в свете предстоящих выборов в США", - сказала Венедиктова в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном во вторник.
При этом она не исключила будущего сотрудничества с американскими правоохранителями по этому делу, если украинские следователи и прокуроры сочтут это необходимым.
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Киеве, 7 декабря 2015 года
1 июня, 19:59Акценты
Байден, Порошенко – все так. Вот кто нажал на запись? В интервью британской газете The Telegraph президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на скандальных пленках записи разговора Байдена и Порошенко его больше всего интересует не "что", а "как".
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти были сфабрикованы.
Экс-генпрокурор Украины Шокин ранее написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщило, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело. Верховная рада согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.
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Петр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныДжо БайденУкраинаВ мире
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