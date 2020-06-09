https://ria.ru/20200609/1572683806.html
В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
2020-06-09T13:49
2020-06-09T13:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
малмыжский район
кировская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, малмыжский район, кировская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости.
Еще двое мужчин с коронавирусом
скончалась в Кировской области
, число летальных случаев достигло 22, сообщает оперштаб региона.
Ранее сообщалось о 20 пациентах с COVID-19, умерших в больницах Кировской области.
"За минувшие сутки от коронавируса умерли два человека. Это мужчины 50 и 53 лет, оба – жители Малмыжского района
, которые имели сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее количество летальных случаев от COVID-19 в регионе достигло 22", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 9 июня, в Кировской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе выявлено 2376 инфицированных, 35 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 19 - в отделении реанимации и интенсивной терапии, 9 человек – на ИВЛ. С выздоровлением из инфекционных госпиталей выписаны 1327 человек, 109 – за прошлые сутки.
Медицинскими работниками на дому наблюдаются 8313 человек, в том числе 1681 ребенок. Это контактные лица по COVID-19 и приезжие из других регионов. Сняты с карантина за весь период наблюдения 23 044 человека, в том числе 3282 ребенка.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.