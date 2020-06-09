https://ria.ru/20200609/1572683628.html
Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
2020-06-09T13:45
2020-06-09T13:45
роснефть
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
conocophillips
европа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155330/25/1553302544_0:156:3000:1844_1200x0_80_0_0_cbba91dac2e9dbe5ce9ec94397f0bbd4.jpg
https://ria.ru/20200608/1572652198.html
https://ria.ru/20200608/1572651768.html
европа
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200609/1572683628.html?chat_room_id=1572683628
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155330/25/1553302544_0:156:3000:1844_1200x0_80_0_0_cbba91dac2e9dbe5ce9ec94397f0bbd4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155330/25/1553302544_167:0:2834:2000_1200x0_80_0_0_f91ecef3d10f246706e298b507a7c45a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155330/25/1553302544_501:0:2501:2000_1200x0_80_0_0_d9aa95a1bc2503029f5a5cdd2c7cf6fc.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
роснефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), conocophillips, европа, экономика
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Порядка двух кубометров нефтесодержащей жидкости удалось собрать специалистам за минувшие сутки на месте разлива на Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона.
Накануне сообщалось, что 10 тонн нефти вперемешку с другими жидкостями разлилось из-за разгерметизации скважины на Дюсушевском месторождении в НАО. Позднее региональный главк МЧС
подтвердил данные об инциденте, уточнив, что разлилось примерно 10 тонн обводненной нефти, скважина была закрыта.
"В течение суток собрано 2 кубометра нефтесодержащей жидкости, в промышленный отвал на территории ООО "Компания Полярное сияние" вывезено 0,8 кубометра загрязненного поверхностного грунта", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что угрозы попадания нефти в водоемы нет. Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов продолжаются. Проводится также мониторинг экологической обстановки. Всего к ликвидации последствий аварии привлечены 10 человек и одна единица техники.
"Полярное сияние" создано в 1992 году, им на паритетной основе владели ConocoPhillips
и "Роснефть
". СП принадлежит пять нефтяных месторождений Ардалинской группы в Ненецком АО. В начале разработки их извлекаемые запасы оценивались в 16 миллионов тонн. Нефть поставляется по трубопроводу Усинск-Ярославль для продажи на рынках Европы
.
На фоне падения продаж американская ConocoPhillips продала 50-процентную долю в "Полярном сиянии" и прекратила работу в России. Газета "Коммерсант" писала, что весь актив в рамках сделки оценивался в 200 миллионов долларов, а возможными покупателями выступила компания "Татнефтегаз-Север" и структуры Юрия и Алексея Хотиных.
Позднее, весной 2016 года, свою долю в "Полярном сиянии" продала и "Роснефть" за 97,6 миллиона долларов. Покупатель не раскрывался.