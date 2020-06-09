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Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
2020-06-09T13:45
роснефть
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
conocophillips
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роснефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), conocophillips, европа, экономика

Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО

13:45 09.06.2020
155
© AP Photo / Patrick Semansky Разлив нефти
 Разлив нефти
© AP Photo / Patrick Semansky
Разлив нефти. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Порядка двух кубометров нефтесодержащей жидкости удалось собрать специалистам за минувшие сутки на месте разлива на Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона.
Накануне сообщалось, что 10 тонн нефти вперемешку с другими жидкостями разлилось из-за разгерметизации скважины на Дюсушевском месторождении в НАО. Позднее региональный главк МЧС подтвердил данные об инциденте, уточнив, что разлилось примерно 10 тонн обводненной нефти, скважина была закрыта.
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"В течение суток собрано 2 кубометра нефтесодержащей жидкости, в промышленный отвал на территории ООО "Компания Полярное сияние" вывезено 0,8 кубометра загрязненного поверхностного грунта", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что угрозы попадания нефти в водоемы нет. Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов продолжаются. Проводится также мониторинг экологической обстановки. Всего к ликвидации последствий аварии привлечены 10 человек и одна единица техники.
"Полярное сияние" создано в 1992 году, им на паритетной основе владели ConocoPhillips и "Роснефть". СП принадлежит пять нефтяных месторождений Ардалинской группы в Ненецком АО. В начале разработки их извлекаемые запасы оценивались в 16 миллионов тонн. Нефть поставляется по трубопроводу Усинск-Ярославль для продажи на рынках Европы.
На фоне падения продаж американская ConocoPhillips продала 50-процентную долю в "Полярном сиянии" и прекратила работу в России. Газета "Коммерсант" писала, что весь актив в рамках сделки оценивался в 200 миллионов долларов, а возможными покупателями выступила компания "Татнефтегаз-Север" и структуры Юрия и Алексея Хотиных.
Позднее, весной 2016 года, свою долю в "Полярном сиянии" продала и "Роснефть" за 97,6 миллиона долларов. Покупатель не раскрывался.
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РоснефтьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ConocoPhillipsЕвропаЭкономика
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