https://ria.ru/20200609/1572683484.html
Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
2020-06-09T13:45
2020-06-09T13:45
разлив дизельного топлива в норильске
арктика
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
николай патрушев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572675232_0:0:800:450_1200x0_80_0_0_8b8748abc8afd01697ef54ad7d0e88a3.jpg
https://ria.ru/20200609/1572669886.html
6
арктика
норильск
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200609/1572683484.html?chat_room_id=1572683484
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572675232_0:0:800:450_1200x0_80_0_0_8b8748abc8afd01697ef54ad7d0e88a3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572675232_70:0:781:533_1200x0_80_0_0_3ac6fcd5be5a6bd2725207835f39350d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572675232_159:0:692:533_1200x0_80_0_0_b62d0a08e27371cb09db753a160871b6.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, арктика, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, николай патрушев, происшествия
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
Авария на ТЭЦ в Норильске
может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике
, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
"Авария на ТЭЦ в Норильске подтверждает, что недооценка всех факторов и потенциальных угроз, в том числе связанных с изменением климата, ведет к серьезным экологическим последствиям и материальным затратам, а также может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике", - сказал Патрушев на совещании. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Чтобы не допустить такие ЧП впредь, Патрушев поручил главам регионов принять "жесткие меры контроля за состоянием энергетических объектов" и незамедлительно сообщать об инцидентах во властные структуры.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в "Норильский никель") 29 мая прохудился из-за просевших опор фундамента, в результате на землю и в водоемы вытекло около 21 тысячи кубометров топлива.
Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, катастрофа признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По оценке Росприроднадзора
, ущерб природе может исчисляться миллиардами рублей.
"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Расследование продолжается.