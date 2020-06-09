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Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
2020-06-09T13:45
разлив дизельного топлива в норильске
арктика
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
николай патрушев
происшествия
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Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске

13:45 09.06.2020
2474
© Фото : ТранснефтьЛиквидация разлива топлива в Норильске
Ликвидация разлива топлива в Норильске
© Фото : Транснефть
Ликвидация разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Авария на ТЭЦ в Норильске может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Авария на ТЭЦ в Норильске подтверждает, что недооценка всех факторов и потенциальных угроз, в том числе связанных с изменением климата, ведет к серьезным экологическим последствиям и материальным затратам, а также может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике", - сказал Патрушев на совещании. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Чтобы не допустить такие ЧП впредь, Патрушев поручил главам регионов принять "жесткие меры контроля за состоянием энергетических объектов" и незамедлительно сообщать об инцидентах во властные структуры.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в "Норильский никель") 29 мая прохудился из-за просевших опор фундамента, в результате на землю и в водоемы вытекло около 21 тысячи кубометров топлива.
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Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, катастрофа признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По оценке Росприроднадзора, ущерб природе может исчисляться миллиардами рублей.
"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Расследование продолжается.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАрктикаФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскНиколай ПатрушевПроисшествия
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