Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске

"Авария на ТЭЦ в Норильске подтверждает, что недооценка всех факторов и потенциальных угроз, в том числе связанных с изменением климата, ведет к серьезным экологическим последствиям и материальным затратам, а также может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике", - сказал Патрушев на совещании. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.